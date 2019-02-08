Kartal'da ölü sayısı 21'e yükseldi

İstanbul'un Kartal ilçesinde Çarşamba günü çöken sekiz katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. İçişleri Bakanı Bakan Soylu, "Arama kurtarma ekiplerimiz, gayret gösteren arkadaşlarımız enkazdan 14 kişiyi yaralı olarak çıkardılar. 21 kişiyi de oradan maalesef canlı çıkarmak nasip olmadı. Bütün gayretlere, kurtarma çalışmalarına rağmen onları kaybettik" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e yükseldiğini açıkladı. İstanbul/10.02.2019

Bakan Soylu, "Bizden sürekli bir rakam istediniz yani 'enkazın altında kaç kişi var?' biz de bu rakamı sürekli olarak size vermekten kaçındık. Aslen o dakikadan itibaren rakamın kaç olduğunu biliyorduk. 1 veya 2 kişiyle ilgili tereddütlerimiz söz konusuydu. Biz enkazın altında yaklaşık bizim tahminimiz 34 kişi olduğunu düşünüyorduk. Esas itibariyle de 1 kişi dışında o 34 kişi rakamını da doğru olarak işin başından itibaren de arkadaşlarımızla beraber hem komşuların hem yaralı olarak evlerden kurtulanların hem çevrede bu olayın görgü tanıkları aynı zamanda yaşayanların değerlendirmeleri ve tespitlerinden edinmiştik" şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı, "En nihayetinde bugün itibariyle de bu 34 kişinin dışında 1 kişiye daha ulaştık. O da Orta Asya kökenli bir kimliği aslında tarafımızca bilinen ama henüz daha teyit edemediğimiz için sizinle paylaşamayacağımız, ülkemizde yaşayan bir misafir" ifadesini kullandı.

Bir kişi hayatını kaybetti

Öte yandan binanın çökmesinin ardından başlatılan çalışmalar kapsamında Çakabey İmam Hatip Ortaokulu'nda oluşturulan kriz merkezinde beklerken kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti.

Kartal'da çöken binanın enkazından 45 saat sonra kurtarılan 16 yaşındaki Mert Aydın'ın yakını 51 yaşındaki Ertuğrul Kavak kriz merkezinde sabaha karşı fenalaştı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan olay yerinde incelemelerde bulundu.

Erdoğan: Artık sabrımız taştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumartesi günü Kartal'daki olay yerinde incelemelerde bulundu. Erdoğan şunları söyledi:

"Eğer kentsel dönüşüm gelişim olsaydı, bunlar planlı olsaydı, kaçak yapılaşma olmasa başımıza bunlar gelmiş miydi? Ekranı başında izleyen milletime sesleniyorum, artık bizim sabrımız taştı. Artık bunlara sabredecek halimiz yok. AK Parti belediyelerimiz başta olmak üzere bakanlığımız da yoğun bir çalışmaya gireceğiz. Şu enkaz kaldırıldıktan sonra İçişleri, Adalet, Sağlık bakanlıkları bir araya gelip nasıl bir eylem planı yapacağız, buna göre adımlarımızı atacağız. Bunlar kararlı adımlar olacak."

Enkaz kaldırma faaliyetleri sürüyor

Yetkililer, enkaz altında hiçbir vatandaşın kalmadığından emin olunduktan sonra çöken binanın enkazının kaldırılması faaliyetlerine geçildiğini aktardı. İş makineleri yardımı ile enkazı kaldırma çalışmaları sürüyor.

DHA,DW, MK/ÖA

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