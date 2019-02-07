 Kartal′da çöken binada ölü sayısı yükseliyor | TÜRKİYE | DW | 08.02.2019

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TÜRKİYE

Kartal'da çöken binada ölü sayısı yükseliyor

Kartal'da çöken sekiz katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi. İçişleri Bakanı Soylu sorumluların cezalandırılacağını söyledi.

Türkei Mehrstöckiges Haus in Istanbul eingestürzt (Reuters/K. Aslan)

İstanbul'un Kartal semtinde çöken sekiz katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal'da çöken binada 15 kişinin hayatını yitirdiğini, 14 vatandaşın tedavilerinin de sürdüğünü söyledi. Bakan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaralıları ziyaret ederek, başhekim ve doktorlardan yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Koca burada yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 15 olduğunu ifade ederek, "14 vatandaşımızın tedavileri devam etmekte. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımız için de acil şifalar diliyorum. 14 yaralı vatandaşımızdan biri taburcu edildi, 13 vatandaşımızın halen hastanede tedavileri devam etmektedir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yaptığı açıklamada, "Bu olayda yakınlarını kaybedenler bilmelidirler ki bu olayın müsebbibi, sorumlusu kimse cezasını bulacaktır" dedi. Soylu arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Enkazdan son olarak 16 yaşında bir gencin kurtarıldığı bildirildi. Dün beş yaşındaki bir kız çocuğu enkaz altından kurtarılmıştı.

Türkei Mehrstöckiges Haus in Istanbul eingestürzt (Reuters/K. Aslan)

Bakan Soylu Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konu ile ilgili soruşturma yürüttüğünü ve çökmenin nedeni netleştiğinde açıklama yapılacağını söyledi.

14 dairenin yer aldığı ve 43 kişinin yaşadığı sekiz katlı bina çarşamba günü saat 16:00 sıralarında çökmüştü. Çökme nedeni henüz netlik kazanmadı. Ancak sekiz katlı binanın üç katının kaçak olduğu belirtiliyor. Olay sonrası önlem amacıyla bina çevresindeki yedi binanın boşaltıldığı açıklandı.

DW,AP/SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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