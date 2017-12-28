Karlov suikastı davası başladı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesiyle ilişkin davanın ilk duruşması başladı. Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahmesi'nde görülen davada 13'ü tutuklu 28 sanık, "anayasal düzeni ihlal", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör amaçlı tasarlayarak öldürme" gibi suçlardan suçlarından yargılanıyor. İddianamede yer alan bir numaralı sanık Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tuttuğu ABD'de yaşayan Gülen yapılanması lideri Fethullah Gülen. Suikast emrini Gülen'in verdiği iddia ediliyor.

Mevlüt Mert Altıntaş

62 yaşındaki Karlov, 19 Aralık 2016'da Ankara katıldığı bir açılışta sivil giyimli bir polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından kürsüde konuşma yaptığı sırada basın mensuplarının önünde silahla öldürülmüştü. Altıntaş, suikastın ardından mekana düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilmişti.

İddianamede Karlov cinayetinin, Rusya ile Türkiye'yi karşı karşıya getirmek, iki ülke arasında olası bir sıcak çatışma yaratmak amacıyla Gülen yapılanması tarafından işlendiği, suikastın olaydan yaklaşık altı ay önce planlandığı ifade ediliyor. İddianameyi hazırlayan savcı sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli oranda hapis cezaları talep ediyor. İddianamede Karlov'un eşi Marina Mihaylovna Karlova ile saldırıda yaralanan Anıl Değer, Leyla Gündoğan ve Anastas Zimrikaki müşteki olarak yer alıyor.

Suikastı soruşturmak için Moskova'dan bir ekip de olayı Ankara'ya gitmiş, ancak cinayetin nedenine veya arka planına ilişkin bir açıklama yapılmamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin; cinayeti Rus-Türk ilişkilerinin normalleşmesini bozmaya yönelik bir provokasyon olarak nitelendirmişti.

AFP/GY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe