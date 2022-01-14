 Karla mücadelede hangi zaaflar yaşandı? | MULTİMEDYA | DW | 27.01.2022

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MULTİMEDYA

Karla mücadelede hangi zaaflar yaşandı?

İstanbul’da karla mücadele bu hafta siyasetin gündemini belirledi. Kapanan yollar, kara saplanan araçlar, evine ulaşamayan binlerce insan hükümetle İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında çekişme konusu oldu. Peki perde arkasında neler yaşandı? Büyük şehirlerde bir yetki karmaşası var mı? Kar yağışıyla mücadelede ne gibi zaaflar ortaya çıktı? Afet uzmanı akademisyen Kubilay Kaptan yanıtladı.

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