  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Taksim Saldırısı
Gölge Diplomatlar Araştırması
Ukrayna Savaşı
Türkei Drei Tote in türkischem Grenzort Karkamış nach Raketenbeschuss aus Syrien
Fotoğraf: DHA
ÇatışmalarTürkiye

Karkamış’a roketli saldırı düzenlendi

1 saat önce

Gaziantep’in Karkamış ilçesine Suriye kaynaklı olduğu belirtilen füze saldırısı gerçekleştirildi. Saldırı sonucunda 3 kişi yaşamını yitirdi.

https://p.dw.com/p/4JonZ

Gaziantep’in Karkamış ilçesine, Suriye’den 5 roket mermisi atıldığı, bunların yerleşim yerlerine isabet ettiği kaydedildi. Saldırıda 3 kişi yaşamını yitirirken, 2’si ağır 6 kişinin de yaralandığı bilgisi verildi. Roketlerin Karkamış ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet ettiği aktarılıyor.

Gaziantep Valisi Davut Gül sosyal medya hesabında, "Terör örgütü tarafından Fırat’ın doğusundan Karkamış merkezine 5 adet havan/roket atılmıştır. Saldırıda; 2 hemşehrimiz vefat etmiştir. 2’si ağır olmak üzere 6 vatandaşımız yaralanmıştır" açıklamasını yaptı.

1 çocuk, 1 öğretmen yaşamını yitirdi

Vali Gül’ün açıklamasınan kısa süre sonra olayla ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ölü sayısının üçe yükseldiğini kaydetti.
Soylu "Karkamış'taki saldırıda 1 çocuk, 1 öğretmen ve 1 vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi. 

Soylu TRT Haber kanalında yaptığı açıklamada, "Dün gerçekleştirilen ve terör örgütünün büyük kayıplar verdiği operasyondan sonra, buna yönelik gerçekleştirilen saldırılara da cevabı en güçlü şekilde verilecektir. Bu konuda gerekli bütün adımlar atılacaktır" dedi.

Soylu daha sonra yaptığı basın açıklamasında bugün 10 adet roket atıldığını belirterek, bir okulun bahçe duvarının dışına roket isabet ettiğini ve oluşan basınçla öğretmen odasının camlarının kırılması sonucu 22 yaşındaki öğretmen Ayşenur Alkan'ın yaşamını yitirdiğini söyledi.

Soylu bir mahallernin içerisinde evlere isabet eden roketler sonucu beş yaşında bir çocuğun, Hasan Karataş’ın vefat ettiğini kaydetti. Yine aynı yerde bir hamile vatandaşın karnından yaralandığını belirten Soylu "Bu terörün insanlıktan yoksun yüzünün bir sonucudur" ifadelerini kullandı.
Eğitim Bakanı Mahmut Özer TRT Haber kanalına yaptığı açıklamada, saldırı sonucunda ilçedeki üç okulda da hasar oluştuğunu belirtti. 

Özer, "O roketlerden biri de ilkokula isabet etti. Sayın bakanımız ifade etti, 3 şehidimiz var, 10 yaralımız. Sınıf öğretmenimiz Ayşenur Alkan şehit oldu. Terör saldırıları bizi asla yıldırmayacak" diye konuştu.

M﻿illi Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu hafta ilçede okulları tatil edeceklerini açıkladı.
 
Dün gece de Karkamış’a atılan 4 roket, boş araziye düşmüştü.

Erdoğan'dan kara harekatı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası açılış töreninden dönüşünde uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın kara harekatıyla devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine Erdoğan, operasyonun tasarlandığını ve planlanan saat geldiği anda da adımların atıldığını belirterek "Bu terör örgütlerinin zararsız hale getirilmesi, yok edilmesi bizim şu anda güvenlik güçlerimizin başlı başına, olmazsa olmaz bir görevidir. Bunun sadece bir hava harekatıyla sınırlı kalması da söz konusu değil. Burada ne kadarlık bir gücün Kara Kuvvetlerinden buna katılması gerekir, bunu da zaten ilgili birimlerimiz, Savunma Bakanlığımız, Genelkurmayımız birlikte kararını verirler; istişaremizi yaparız, ondan sonra da adımlarımızı buna göre atarız. Zaten burada varlık gösteren ülkelerle de biz diplomatik ilişkilerimizi yaparak adımlarımızı ona göre attık ve atıyoruz" ifadelerini kullandı.

DW/TY,SSB, BÖ

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Almanya'dan Türkiye'ye "uluslararası hukuk" uyarısı

Politika2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkei Akbank Istanbul

BDDK'nın TROY şartı bankacıları telaşlandırdı

BDDK'nın TROY şartı bankacıları telaşlandırdı

Ekonomi11 saat önce
DW Türkçe, geri gönderme merkezlerindeki kötü muamele iddialarını araştırdı

Geri gönderme merkezleri: İdari gözetim mi cezaevi mi?

Geri gönderme merkezleri: İdari gözetim mi cezaevi mi?

Göç12 saat önce
Kadın örgütleri, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının kadın cinayetlerini artırdığı görüşünde.

Kadın cinayetleri neden durdurulamıyor?

Kadın cinayetleri neden durdurulamıyor?

Suç20 Kasım 2022
Rusya, Ukrayna'ya yönelik savaşında çok namlulu roketatarlar kullanıyor

Afrika: Rusya'nın savunma diplomasisi

Afrika: Rusya'nın savunma diplomasisi

Politika20 Kasım 2022
Arjantin'de lityum çıkarma çalışmaları

Üç ülke 'lityum OPEC'i kurmak istiyor

Üç ülke 'lityum OPEC'i kurmak istiyor

Ekonomi20 Kasım 2022
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Plan ve Bütçe Komisyonunda bir sunum yaptı

TBMM'nin zorlu sınavı: İçişleri Bakanlığı bütçesi

TBMM'nin zorlu sınavı: İçişleri Bakanlığı bütçesi

Politika19 Kasım 2022
Ana sayfaya dön