Karkamış’a roketli saldırı düzenlendi

Gaziantep’in Karkamış ilçesine, Suriye’den 5 roket mermisi atıldığı, bunların yerleşim yerlerine isabet ettiği kaydedildi. Saldırıda 3 kişi yaşamını yitirirken, 2’si ağır 6 kişinin de yaralandığı bilgisi verildi. Roketlerin Karkamış ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet ettiği aktarılıyor.

Gaziantep Valisi Davut Gül sosyal medya hesabında, "Terör örgütü tarafından Fırat’ın doğusundan Karkamış merkezine 5 adet havan/roket atılmıştır. Saldırıda; 2 hemşehrimiz vefat etmiştir. 2’si ağır olmak üzere 6 vatandaşımız yaralanmıştır" açıklamasını yaptı.

1 çocuk, 1 öğretmen yaşamını yitirdi

Vali Gül’ün açıklamasınan kısa süre sonra olayla ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ölü sayısının üçe yükseldiğini kaydetti.

Soylu "Karkamış'taki saldırıda 1 çocuk, 1 öğretmen ve 1 vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi.

Soylu TRT Haber kanalında yaptığı açıklamada, "Dün gerçekleştirilen ve terör örgütünün büyük kayıplar verdiği operasyondan sonra, buna yönelik gerçekleştirilen saldırılara da cevabı en güçlü şekilde verilecektir. Bu konuda gerekli bütün adımlar atılacaktır" dedi.

Soylu daha sonra yaptığı basın açıklamasında bugün 10 adet roket atıldığını belirterek, bir okulun bahçe duvarının dışına roket isabet ettiğini ve oluşan basınçla öğretmen odasının camlarının kırılması sonucu 22 yaşındaki öğretmen Ayşenur Alkan'ın yaşamını yitirdiğini söyledi.

Soylu bir mahallernin içerisinde evlere isabet eden roketler sonucu beş yaşında bir çocuğun, Hasan Karataş’ın vefat ettiğini kaydetti. Yine aynı yerde bir hamile vatandaşın karnından yaralandığını belirten Soylu "Bu terörün insanlıktan yoksun yüzünün bir sonucudur" ifadelerini kullandı.

Eğitim Bakanı Mahmut Özer TRT Haber kanalına yaptığı açıklamada, saldırı sonucunda ilçedeki üç okulda da hasar oluştuğunu belirtti.

Özer, "O roketlerden biri de ilkokula isabet etti. Sayın bakanımız ifade etti, 3 şehidimiz var, 10 yaralımız. Sınıf öğretmenimiz Ayşenur Alkan şehit oldu. Terör saldırıları bizi asla yıldırmayacak" diye konuştu.

M﻿illi Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu hafta ilçede okulları tatil edeceklerini açıkladı.



Dün gece de Karkamış’a atılan 4 roket, boş araziye düşmüştü.

Erdoğan'dan kara harekatı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası açılış töreninden dönüşünde uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın kara harekatıyla devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine Erdoğan, operasyonun tasarlandığını ve planlanan saat geldiği anda da adımların atıldığını belirterek "Bu terör örgütlerinin zararsız hale getirilmesi, yok edilmesi bizim şu anda güvenlik güçlerimizin başlı başına, olmazsa olmaz bir görevidir. Bunun sadece bir hava harekatıyla sınırlı kalması da söz konusu değil. Burada ne kadarlık bir gücün Kara Kuvvetlerinden buna katılması gerekir, bunu da zaten ilgili birimlerimiz, Savunma Bakanlığımız, Genelkurmayımız birlikte kararını verirler; istişaremizi yaparız, ondan sonra da adımlarımızı buna göre atarız. Zaten burada varlık gösteren ülkelerle de biz diplomatik ilişkilerimizi yaparak adımlarımızı ona göre attık ve atıyoruz" ifadelerini kullandı.

DW/TY,SSB, BÖ