 Karantinadaki Macron′dan ″İyiyim″ mesajı | AVRUPA | DW | 18.12.2020

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AVRUPA

Karantinadaki Macron'dan "İyiyim" mesajı

Koronavirüs semptomlarının ağırlaştığı söylenen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Twitter'dan "İyiyim" mesajı verdi. Kendini karantinaya alan Macron, korona kurallarına uymadığı gerekçesiyle eleştirilere maruz kalıyor.

Frankreich Präsident Emmanuel Macron

Covid-19'a yakalanan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı canlı yayında durumuyla ilgili bilgi verdi.

Hastalığa yakalanmasının herkesin yakalanabileceği anlamına geldiğini belirten Macron, virüsün "bir anlık ihmal sonucu" kendisine bulaşmış olabileceğini söyledi. Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından dün kendisini karantinaya alan Fransa Cumhurbaşkanı, iyi olduğunu ve tıbbi durumuyla ilgili her gün bilgilendirme yapacağını açıkladı.

42 yaşındaki Macron, hastalığının ağırlaşması ve durumunun kötüye gitmesi için bir neden olmadığını söyleyerek "Sizi temin etmek isterim ki, iyiyim. Dünküyle aynı semptomlar var: Yorgunluk, baş ağrısı, kuru öksürük. Virüse yakalanan yüz binlercenizde olduğu gibi. Faaliyetlerim virüs nedeniyle biraz yavaşladı. Ama pandemi ya da örneğin Brexit gibi öncelikli konularla ilgilenmeyi sürdürüyorum" dedi.

Fransız hükümeti sözcüsü Gabriel Attal ise Macron'un hastalığının ağır seyretmeye başladığını belirterek ateş, öksürük ve yoğun bitkinlik semptomları gösterdiğini duyurmuş ve Macron'un sağlık durumuyla ilgili "şeffaflık" sözü de vermişti.

"Covid-19 herkesi etkileyebilir"

Hükümetin koronavirüs bilim kurulunun başkanı Jean-François Delfraissy de katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, Macron'un hastalığının Covid-19'un genç-yaşlı herkesi etkilediğini kanıtlar nitelikte olduğunu söyledi. Delfraissy, "Virüs varlığını sürdürüyor ve risk devam ediyor. O yüzden herkes mesafe kurallarına uymalı" uyarısında bulundu.

Versailles Sarayı yakınlarında bulunan La Lanterne Sarayı'nda karantinaya giren Macron'un dün koronaya yakalandığı açıklanmıştı.  Macron'un eşi Brigitte Macron'un ise Elysee Sarayı'nda karantinada olduğu belirtildi.

Macron, OECD Başkanı Angel Gurria ile el sıkışırken ve kucaklaşırken görülmüştü

Macron, OECD Başkanı Angel Gurria ile el sıkışırken ve kucaklaşırken görülmüştü

Zirvede kurallara uymadı

Macron'un virüsü geçen hafta düzenlenen Avrupa Birliği (AB) zirvesinde kaptığı tahmin ediliyor. Ancak Cumhurbaşkanı'nın kişisel iletişim kurduğu insanların sayısının fazla olması nedeniyle yine de kesin bir yargıda bulunulamadığı belirtiliyor.

Macron'un resmi görüşmelerinden kameralara yansıyan görüntüleri ise tepki çekti. Hafta başında OECD Başkanı Angel Gurria ile el sıkışırken ve kucaklaşırken görülen Macron, ülkesindeki korona kurallarını ihlal ettiği eleştirilerine maruz kaldı. Macron'un halka kötü örnek olduğu yorumları da yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı da Cuma günü yaptığı açıklamada, söz konusu davranışın bir "hata" olduğunu kabul etti.

Brüksel'de AB liderlerinin bir araya geldiği anların görüntüleri de tartışmaya yol açtı. Yayınlanan videolarda, Macron ve diğer liderlerin çoğunun maske takmadığı görülüyor.

Macron'un zirvede bir araya geldiği İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in de aralarında bulunduğu bir grup lider, Macron'un testinin pozitif çıkmasının ardından kendilerini karantinaya aldı. Macron'un görüştüğü liderlerden Slovakya Başbakanı Igor Matovic'in koronavirüs testinin de Cuma günü pozitif çıktığı açıklandı.

AFP,AP/BÜ,BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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