Karantina psikolojik sorunları artırdı

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinde yer alan habere göre, Almanya'da ilkbahar aylarında uygulanan karantina önlemleri özellikle 20-40 yaş arası kesimde depresyon, kaygı ve stres bozukluğu belirtilerini artırdı. 113 bin kişi üzerinde yapılan Nako Sağlık Araştırması'nın sonuçlarına göre, 60 yaş üzerindekilerde ise depresyon belirtilerinde artış gözlemlenmedi.

Araştırmanın yöneticisi Münster Üniversitesi Epidemiyoloji ve Sosyal Tıp Merkezi Başkanı Klaus Berger, "20-40 yaş arası kişiler psikolojik etkileri daha fazla hissetti" ifadesini kullanarak, koronavirüse bağlı Covid-19 hastalığının daha fazla görüldüğü bölgelerde buna bağlı olarak kaygı ve stres bozukluklarının da artış gösterdiğini dile getirdi. Uzman, Covid-19 testi yaptırmış olan kişilerin ise sonucundan bağımsız olarak daha fazla psikolojik sıkıntı yaşadığını vurguladı. Araştırma, özellikle 40 yaş öncesi kadınların önlemlerden olumsuz etkilendiğini ortaya koydu. Araştırmanın yöneticisi Berger, bazı katılımcıların değerlerinin belirgin bir şekilde kötüleştiğini, bunun depresyonda gözle görülür bir artış olarak yorumlanabileceğini söyledi. Ancak uzman, kesin bir çıkarımda bulunmak için vakalara teşhis konulmasının önemine dikkat çekti.

Berger, kış aylarındaki olası karantina uygulamalarına ilişkin olarak ise, "Bir kere kriz yaşamış olanlar diğer krizlerle nasıl mücadele edileceğini öğreniyor" dedi. Uzman bu nedenle, mevcut durumun bahar aylarındakinden daha iyi olduğunu vurguladı.

Almanya'da cuma günü 24 saat içerisinde kaydedilen koronavirüs vakalarında rekor bir değere ulaşılmış, yetkili kurum Robert Koch Enstitüsü 14 binden fazla yeni vaka kaydedildiğini açıklamıştı. Vakalardaki artışın kontrol altına alınamaması halinde yeniden karantina önlemlerinin uygulamaya girebileceği ifade ediliyor. Almanya'da bahar aylarında tam karantina uygulanmamakla birlikte sosyal hayatı kısıtlayan önlemler hayata geçirilmişti.

Reuters, AFP / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe