 Karamollaoğlu ve Davutoğlu′ndan karara destek | TÜRKİYE | DW | 10.07.2020

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TÜRKİYE

Karamollaoğlu ve Davutoğlu'ndan karara destek

Ayasofya'nın müze statüsünün Danıştay kararı ile iptal edilmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden camiye dönüştürülmesi kararına Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nden de destek geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu

Danıştay’ın Ayasofya'ya müze statüsü verilmesini öngören 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da ibadete açılmak üzere Ayasofya'nın Diyanet'e devredilmesine yönelik kararı imzalamasının ardından siyasilerden art arda açıklamalar geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Danıştay'ın iptal kararından ve Erdoğan'ın Ayasofya'yı Diyanet'e devredilmesi kararından memnuniyet duyduğunu belirterek "Çünkü Ayasofya Camisi’nin ibadete açılması konusu uzun yıllardır tavizsiz arzumuzdur" ifadelerini kullandı. Bahçeli sözlerini "İnanç haklarımızı, egemenlik kazanımlarımızı tahrip ve taciz etmek maksadıyla kuyruğa giren ülkeler, odaklar ve husumetle beslenen çevreler kaybetmiştir" şeklinde sürdürdü. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Danıştay’ın kararı hakkında, "Tarihi bir gün. Camiyi müzeye çeviren karar yeniden eski haline camiye döndü. Ayasofya önümüzdeki hafta cumaya kadar ibadete açılacak" ifadelerini kullandı. Şentop, Twitter paylaşımında da Türkiye’nin milletin beklentilerini yerine getirdiğini belirtti:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da şair Necip Fazıl Kısakürek’in Ayasofya ile ilgili bir mesajını paylaşarak, Twitter’de #AyasofyaCamii etiketine katılan siyasiler arasında yer aldı:

Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise Tokat’ta yaptığı konuşmada, "Zaten orada ibadete açılan bir kısım var; ama buranın tamamen cami olması, Türkiye'nin ve Türklerin 1453 yılından beri hakkıdır" dedi. 

Bu arada Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı TBMM Genel Kurulu‘nda okundu. AKP ve MHP milletvekilleri kararı ayakta alkışladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajında, Danıştay’ın kararını takdirle karşıladığını ifade etti:

Meclis dışı muhalefet partilerinden Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ayasofya Müzesi’nin cami olarak ibadete açılacak olmasından duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Garo Paylan da bu kararla Türkiye'deki Hrıstiyanlar, Avrupa'daki Müslümanlar için de hayatın zorlaşacağını söyledi. Paylan, "Ayasofya, Hristiyanlar ve Müslümanlar arasındaki gerginliği azaltan bir mabetti" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Danıştay'ın kararı öncesi partisinin tutumuna ilişkin Ayasofya'nın Cumhurbaşkanı kararıyla yeniden ibadete açılabileceğini belirterek böyle bir karar alınması durumunda itiraz etmeyeceklerini söylemişti.

DW,DHA / ET,HS

©️ Deutsche Welle Türkçe

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Danıştay, Ayasofya'ya müze statüsü verilmesini öngören 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Erdoğan da ardından ibadete açılmak üzere Ayasofya'nın Diyanet'e devredilmesine yönelik kararı imzaladı. (10.07.2020)  

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