Karamollaoğlu: Açıklamalar Oğuzhan Bey'i bağlar

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Karamollaoğlu Saadet Partisi Yaksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün ün yaptığı partiyi eleştiren açıklamaları hakkında konuştu. Karamollağlu, "Ben parti meselelerimizi kamuoyunda tartışmaya hiçbir zaman girmedim, girmemekte de kararlıyım. O açıklamalar Oğuzhan Bey’i bağlar. Kendisiyle de görüşeceğiz, bunun haricinde bir açıklama yapmayı da doğru bulmuyorum" diye konuştu. Karamollaoğlu ayrıca , "Ben bu konunun erken seçimle alakalı olduğunu düşünmüyorum" ifadesini kullandı.

Oğuzhan Asiltürk'ten partiye eleştiri

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk dün sosyal medya paylaşımlarında partisine yönelik eleştirilerini dile getirmişti. Twitter'da 53 paylaşımda bulunan Asiltürk, "Millî Görüşçüler, kendi arzu ve istediklerine uyarak değil, ahlâki ve mânevî değerlere uygun olarak hareket ederler. Eğer inandığımız gibi yaşamazsak, yaşadığımız gibi inanmaya başlarız. Hz. Ömer (r.a.) bu gerçeği çok güzel ifâde etmiş" dedi.

"Milli görüşçülerin görevi hatası olanları kötülemek değil, onları uygun bir dille hak ve adalete çağırmaktır" diyen Asiltürk, "Erbakan hocamızdan sonra, Saadet Partisinde görev yapan kardeşlerimiz, sâdece iktidarı tenkit etmekle yetindiler. Böyle olunca ahlaki ve manevi değerleri savunduğu için Saadet Partisini destekleyenlerin desteği azaldı" ifadesine yer verdi.

Asiltürk'ün paylaşımlarında öne çıkan diğer mesajlar şöyle:

Millî Görüşün partisini, diğer partilerden ayıran en önemli yönü, ahlâki ve manevi değerlere bağlılığını ön planda tutmasıdır.

Buna dikkat etmezsek Erbakan hocamızın ifadesiyle önce diğer partilerden biri gibi olur, sonra da yok oluruz. Şunu unutmamalıyız: Bize oy verecek olanlar, maddî imkânlar elde etmek için yanımıza gelenler değil, inancımıza saygılı olanlardır.

İnşallah, önümüzdeki kongrede alacağımız kararlarla, Saadet Partimiz, kuruluşundaki değerleri savunur hâle gelir.

Etrafımızdaki insanlarda, bir hata ve kusur görürsek, o hata ve kusuru düzeltmeyi görev biliriz. Ancak, bu görevi yerine getirirken söze tenkitle başlar, suçlayıcı bir dil kullanırsak, konuşmamız dinleyenler üzerinde olumlu bir etki yapmadığı gibi, tam tersine bizden uzaklaşmalarına da sebep olur. Yapılan son kamuoyu yoklamalarında, desteğimizin çok düşük çıkmasının sebebi konuşmalarda kullandığımız üslûbumuzdur.

Önümüzde, şu anda tarihi belli olmayan bir genel seçim var. Bu seçimde başarılı olmak için, Bugün, memleketimizin içinde bulunduğu şartları inceleyerek o şartlara uygun tedbirler almamız lazım.

Allah’ın izniyle önümüzdeki kongrede, memleketimizin şu anda içinde bulunduğu sosyal ve siyâsi şartlara uygun olarak hizmet edecek bir teşkilat oluşturacağız.

DW,ANKA / HT,ET

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