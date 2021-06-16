Karamollaoğlu: Açıklamalar Oğuzhan Bey'i bağlar

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün partiye eleştirileri hakkında, "O açıklamalar Oğuzhan Bey’i bağlar. Kendisiyle de görüşeceğiz" dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Karamollaoğlu Saadet Partisi Yaksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün ün yaptığı partiyi eleştiren açıklamaları hakkında konuştu. Karamollağlu, "Ben parti meselelerimizi kamuoyunda tartışmaya hiçbir zaman girmedim, girmemekte de kararlıyım. O açıklamalar Oğuzhan Bey’i bağlar. Kendisiyle de görüşeceğiz, bunun haricinde bir açıklama yapmayı da doğru bulmuyorum" diye konuştu. Karamollaoğlu ayrıca , "Ben bu konunun erken seçimle alakalı olduğunu düşünmüyorum" ifadesini kullandı.
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk dün sosyal medya paylaşımlarında partisine yönelik eleştirilerini dile getirmişti. Twitter'da 53 paylaşımda bulunan Asiltürk, "Millî Görüşçüler, kendi arzu ve istediklerine uyarak değil, ahlâki ve mânevî değerlere uygun olarak hareket ederler. Eğer inandığımız gibi yaşamazsak, yaşadığımız gibi inanmaya başlarız. Hz. Ömer (r.a.) bu gerçeği çok güzel ifâde etmiş" dedi.
"Milli görüşçülerin görevi hatası olanları kötülemek değil, onları uygun bir dille hak ve adalete çağırmaktır" diyen Asiltürk, "Erbakan hocamızdan sonra, Saadet Partisinde görev yapan kardeşlerimiz, sâdece iktidarı tenkit etmekle yetindiler. Böyle olunca ahlaki ve manevi değerleri savunduğu için Saadet Partisini destekleyenlerin desteği azaldı" ifadesine yer verdi.
Asiltürk'ün paylaşımlarında öne çıkan diğer mesajlar şöyle:
DW,ANKA / HT,ET
© Deutsche Welle Türkçe
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, SP'li Asiltürk'ü ziyareti siyasi kulisleri hareketlendirirken, SP Genel Sekreteri Mesut Doğan DW Türkçe'ye her partiyle diyalogtan yana olduklarını ancak "değişmeyeceklerini" söyledi.
CHP ve Saadet Partisi liderleri görüşmeleri sonrasında Anayasa değişikliği tartışmasıyla ilgili olarak önce zihniyetin değişmesi vurgusu yaptı. Kılıçdaroğlu, "Mevcut Anayasa'ya uymayan kişiye nasıl güveneceğiz?" dedi.
Ayasofya'nın müze statüsünün Danıştay kararı ile iptal edilmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden camiye dönüştürülmesi kararına Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nden de destek geldi.