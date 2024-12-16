Karadeniz'deki tanker kazasında çevre felâketi endişesi

Kırım'ın doğusundaki Kerç Boğazı'nda fırtına nedeniyle ağır hasar gören iki Rus tankerinde toplam 62 bin varil petrol ürünü bulunduğu bildirildi. Yetkililer sızıntının boyutunu inceliyor.

Kırım Yarımadası'nın doğusundaki Kerç Boğazı'nda dün şiddetli fırtınaya yakalanarak ağır hasar alan iki Rus tankerinde 62 bin varil petrol ürünü bulunduğu bildirildi.

Rus haber ajansı TASS, tankerlerden Volgoneft 212'nin 4 bin 900, Volgoneft 239 adlı tankerin de 4 bin 300 ton petrol ürünü taşıdığını, petrolün ne kadarının denize döküldüğüyle ilgili incelemelerin sürdüğünü kaydetti. İki tankerden sızan petrolün son yıllarda bölgedeki en büyük çevre felaketlerinden birine yol açma potansiyeli bulunuyor.

Rus Acil Durumlar Bakanlığından Pazartesi günü yapılan açıklamada, Volgoneft 239 tankerinin Taman limanına 80 metre uzaklıkta karaya oturduğu, 14 kişilik mürettebatın tümünün kurtarıldığı bildirildi.

Bir kişi hayatını kaybetmişti

Pazar günü, akaryakıt yüklü Volgoneft 212'nin ikiye bölünmesi ve baş tarafının batması sonucu bir mürettebat yaşamını yitirmiş, 11 kişi de hastaneye kaldırılmıştı.

Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pazar günü kaza sonrasında hükümete, kurtarma operasyonu ve petrol kirliliğinin etkisinin hafifletilmesi için çalışma grubu oluşturulması talimatı vermişti. Kırım makamları da kazada güvenlik yönetmeliklerinin ihlalinin rol oynayıp oynamadığıyla ilgili soruşturma başlattı.

Rus anakarasıyla Rusya işgalindeki Kırım Yarımadası arasında yer alan Kerç Boğazı, Rus tahılı ve petrol ürünlerinin ihracatında kilit güzergâhlar arasında yer alıyor. Uluslarararası hukuk uyarınca Ukrayna toprağı olan Kırım, 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilmişti.

rtr/BK,HS

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