Karadeniz'deki mayınlar endişeye yol açıyor

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Karadeniz’de ortaya çıkan mayınlar endişeye yol açtı. Peki, bu mayınların yarattığı olası tehlikeler neler?
Rusya, Ukrayna'yı aralarında Türk gemilerinin de bulunduğu çeşitli ülkelere ait 68 gemiyi Karadeniz'de alıkoymakla suçladı. Rus Savunma Bakanlığı Karadeniz'de 370 Ukrayna mayını bulunduğunu da iddia etti.
Karadeniz’deki mayınlardan Rusya’yı sorumlu tutan Ukrayna "Donanmamızın envanterine kayıtlı olmadıkları tespit edildi" açıklamasını yaptı. Türkiye, başıboş halde sürüklenen mayınlar nedeniyle teyakkuzda.
Ukraynalı müzakereci, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelere 1 Nisan'da devam edileceğini açıkladı. Rusya, Mariupol'de insani koridor açılacağını duyurdu. Son gelişmeler:
Rusya-Ukrayna görüşmelerinin yeni turu İstanbul’da başlıyor. Türkiye’nin beklentisi iki günlük müzakerelerde ilerleme sağlanması. Dış politika uzmanlarına göre Rusya sahada kaybediyor ve onurlu çıkış arıyor olabilir.
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