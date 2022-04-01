 Karadeniz′deki mayınlar endişeye yol açıyor | Ekonomi | DW | 01.04.2022

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Ekonomi

Karadeniz'deki mayınlar endişeye yol açıyor

Karadeniz’de ortaya çıkan mayınlar endişeye yol açtı. Peki, bu mayınların yarattığı olası tehlikeler neler?

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Multimedya Bölümü

DW Haber - 01.04.2022

DW Haber - 01.04.2022 01.04.2022

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