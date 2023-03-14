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Arşiv - MQ-9 (Reaper)Fotoğraf: Unbekannt/Zuma Wire/imago images
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

Karadeniz'de Rus jeti ile çarpışan ABD İHA'sı düştü

46 dakika önce

Karadeniz üzerinde bir Rus jeti ile çarpışan ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA düştü. Washington, İHA'nın uluslararası bölgede uçtuğunu belirtti.

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Karadeniz üzerinde seyreden Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA) ile Su-27 tipi bir Rus savaş uçağının çarpıştığı ve Amerikan İHA'sının parçalanarak düştüğü bildirildi.

Almanya'nın Stuttgart kentinde konuşlu ABD Avrupa Komutanlığından yapılan açıklamada, çarpışma sonucu zarar gören İHA'nın ABD silahlı kuvvetleri tarafından bilinçli olarak düşürüldüğü kaydedildi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi İletişim Direktörü John Kirby de yaptığı açıklamada, böylesi bir önleme manevrasının alışılmadık bir şey olmadığını, ancak bu olayda Rus tarafının "güvenliksiz ve profesyonel olmayan" tavrı nedeniyle bir İHA'nın kaybedildiğini ifade etti. Kirby ayrıca, olayla ilgili olarak ABD Başkanı Joe Biden'ın bilgilendirildiğini aktardı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi İletişim Direktörü John Kirby
John KirbyFotoğraf: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/Getty Images

ABD Hava Kuvvetleri'nin Avrupa ve Afrika Komutanı General James Hecker, MQ-9 tipi (Reaper) İHA'nın Karadeniz'in uluslararası hava sahasında uçtuğu sırada, iki Rus savaş uçağının önleme manevrası ile karşı karşıya kaldığını ve bu savaş uçaklarından birinin, İHA'nın pervanesine temas ettiğini duyurdu.

Rus jetlerinin çarpışmadan önce defalarca, İHA'nın üstüne yakıtlarını bıraktığı ve önünde uçtuğunu belirten Hecker, bunun hem "çevreye zarar veren" hem de "profesyonellikten uzak" bir tavır olduğunu dile getirdi. Yaşanan bu olayın, Rus tarafında "yetkinlik bakımından bir eksiklik" olduğunu gösterdiğini de savunan General Hecker, ABD İHA'sının, Rus savaş uçakları tarafından önlenip, düşmesine neden olan çarpışmadan önce rutin görevini gerçekleştirdiğini ifade etti.

Hecker ayrıca, "ABD ve müttefiklerinin uçakları uluslararası bölgede operasyonlarını sürdürmeye devam edecek. Rusları, profesyonel ve güvenli hareket etmeleri konusunda uyarıyoruz" dedi.

 

dpa,rtr / ET,BK

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