Karadağ'da silahlı saldırı: 12 kişi hayatını kaybetti

Karadağ medyası, eski başkent Cetinje'deki bir restoranda düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölenlerin arasında iki çocuğun da bulunduğu bildirildi. Adının Aco Martinovic olduğu belirtilen 45 yaşındaki şüphelinin olaydan sonra intihar ettiği kaydedildi. Karadağlı yetkililer Perşembe günü yaptıkları açıklamada, silahlı şüphelinin polis tarafından kuşatıldığı sırada kendini öldürdüğünü açıkladı.

Karadağ güvenlik birimleri tarafından yapılan açıklamada, saldırganın bir restoranda ateş açtığı ve olay yerinden kaçtığı belirtildi. Polis, kurbanlara dair ise net bir açıklama yapmadı. Bölgeye özel birlikler sevk eden Karadağ polisi halktan evlerinde kalmalarını istedi.

Karadağ merkezli televizyon kanalı Vijesti, öğleden sonra bir kavganın ardından silahlı saldırının meydana geldiğini ve çok sayıda kişinin öldüğünü aktardı. RTCG televizyonu da olayın, bir bar kavgasının ardından meydana geldiği bilgisini paylaştı. TV, rapor edilen şüphelinin fotoğrafını yayınladı.

ANKA/TY,MUK

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