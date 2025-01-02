Karadağ'da silahlı saldırı: 10 kişi hayatını kaybetti

Karadağ yerel medyası, eski başkent Cetinje'deki bir restoranda düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Adının Aco Martinovic olduğu belirtilen 45 yaşındaki şüphelinin olay yerinden kaçtığı, aranmasına devam edildiği belirtildi.

Karadağ güvenlik birimleri tarafından yapılan açıklamada, saldırganın bir restoranda ateş açtığı ve olay yerinden kaçtığı belirtildi. Polis, kurbanlara dair ise net bir açıklama yapmadı. Arama çalışmalarına katılmak üzere bölgeye özel birlikler sevk eden Karadağ polisi halktan evlerinde kalmalarını istedi. Şüphelinin yakalanması için mevcut tüm polis birimlerinin sahada olduğu ve faaliyet yürüttüğü vurgulandı.

Karadağ merkezli televizyon kanalı Vijesti, öğleden sonra bir kavganın ardından silahlı saldırının meydana geldiğini ve çok sayıda kişinin öldüğünü aktardı. RTCG televizyonu da olayın, bir bar kavgasının ardından meydana geldiği bilgisini paylaştı. TV, rapor edilen şüphelinin fotoğrafını yayınladı.

ANKA/TY,MUK

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