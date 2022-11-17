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Myanmar'da bir kara mayını
Myanmar'da bir kara mayınıFotoğraf: Amnesty International/AFP
ÇatışmalarKüresel

Kara mayınları can almaya devam ediyor

2 saat önce

2022 Kara Mayınları Monitörü raporuna göre geçen yıl 2 bin 182 kişi kara mayınları nedeniyle hayatını kaybetti, 3 bin 352 kişi ise yaralandı.

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Kara Mayınlarının Yasaklanması İçin Uluslararası Kampanya (ICBL) yıllık raporunu İsviçre'nin Cenevre kentinde yayınladı. 2022 Kara Mayınları Monitörü raporuna göre geçen yıl 2 bin 182 kişi mayın ve unutulmuş diğer patlayıcılar nedeniyle hayatını kaybetti; 3 bin 352 kişi ise yaralandı. Ölü ve yaralıların dörtte üçünü siviller oluşturuyor; bunların yarısının ise çocuk olduğu kaydedildi. Gerçek sayıların ise kaydedilenden daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Kara mayınlarına bağlı ölü ve yaralı sayısında Suriye bin 227 ile başı çekiyor, onu bin 74 kişiyle Afganistan takip ediyor. 100'den fazla ölü ya da yaralı bildirilen diğer ülkeler Kolombiya, Irak, Nijerya ve Yemen.

Ukrayna'da ise kara mayınlarından ölen ve yaralananların sayısı bu yılın ilk dokuz ayında toplam 277 olarak kaydedildi. Geçen yıl Ukrayna'da bilanço 58 olarak kayıtlara geçmişti.

ICBL'nin her yıl yayınladığı Kara Mayınları Monitörü, 1 Mart 1999 tarihinde imzalanan Ottawa Antlaşması'nın hayata geçirilip geçirilmediğini kontrol etmek için yapılan incelemenin sonuçlarını belgeliyor. 164 ülkenin taraf olduğu Ottawa Antlaşması anti personel mayınlarının kullanılması, stoklanması, üretilmesi ve transferinin yasaklanmasını öngörüyor. ABD, Rusya, Myanmar, Çin, Hindistan, İsrail ve Suriye anlaşmaya taraf olmayan ülkeler arasında.

ICBL'nin yayınladığı Kara Mayınları Monitörü, anlaşmaya taraf olmayan Rusya ve Myanmar ordusu ile Orta Afrika Cumhuriyeti, Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Hindistan ve Myanmar'da paramiliter grupların anti personel mayını kullanımını da belgeliyor.

Rusya Ukrayna'da 7 çeşit kara mayını kullanıyor

2022 yılı raporunda göre Rusya Ukrayna'da en az yedi çeşit anti personel mayını kullanıyor. Rus silahlı kuvvetlerinin ayrıca birçok mevkide patlayıcılı tuzak ve el yapımı patlayıcı da kullandığı belirtiliyor. Myanmar'da ise askeri cuntanın altyapıya, boru hatlarına, baz istasyonlarına ya da hammadde şirketlerine yönelik saldırıları önlemek için kara mayını kullandığı kaydediliyor.

Kara Mayınları Monitörü raporuna göre en az 60 ülkede toprak altında halen patlamayı bekleyen mayınlar bulunuyor. Aralarında İran, Myanmar, Pakistan ve Rusya'nın da olduğu 11 ülkede bu silahların üretimine devam ediliyor. Rapora göre ABD her ne kadar Ottawa Antlaşması'na taraf olmasa da Joe Biden hükümeti üretim yasağına uyuyor.

Raporda Sri Lanka'nın 2021 yılında tüm kara mayınlarını imha ettiğini bildiren 94’üncü ülke olduğu kaydedildi. Bir yıl içinde imha edilen kara mayını sayısı ise kayıtlara 55 milyon olarak geçti.

ICBL 1997 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü. ICBL içinde yer alan kurumlardan Handicap International'ın Almanya Direktörü Eva Maria Fischer raporla ilgili açıklamasında "Kurbanların sayısı halen çok yüksek ancak mağdur olan insanlara destek bir hayli düşmüş durumda. Antlaşmaya taraf ülkeler daha fazla çaba göstermeli ve sözleşmeyi eksiksiz hayata geçirmeli" dedi.

dpa, Reuters, AFP / EC, TY

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