 Kapatılan İzmir Alman Okulu yeniden açılıyor | TÜRKİYE | DW | 19.07.2018

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TÜRKİYE

Kapatılan İzmir Alman Okulu yeniden açılıyor

"Yasal dayanağı eksik" olduğu gerekçesiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kapatılan İzmir Alman Okulu'nun yeniden açılacağı bildirildi.

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 İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Haziran ayı sonunda kapatılan özel İzmir Alman Okulu’nun tekrar açılacağı bildirildi. Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne bağlı okul, "yasal dayanağı eksik" olduğu iddiasıyla mühürlenmişti.

Okul müdürü Dirk Philippi, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Ağustos ayında başlayacak olan yeni öğretim yılında okulu gecikmeden açabileceğiz" dedi.

Yaklaşık üç hafta önce İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve okulun bulunduğu Urla'dan yetkililerin bulunduğu bir heyetin polis eşliğinde okula geldiği, müdür Philippi'ye yazılı ve sözlü olarak okulun kapatıldığını tebliğ ettiği bildirilmişti. Okul müdürü Philippi, okulun kapatılmasına gerekçe olarak "yasal dayanak eksikliğinin" gösterildiğini belirtmişti.

Bakanlıkla büyükelçilik arasındaki görüşmeler

Okulun mühürlenmesinin ardından Ankara'daki Almanya Büyükelçiliği ve Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı arasında birden fazla görüşme yapılmıştı. Görüşmelerde Türkiye'deki Alman okullarına ilişkin konular ele alındı. Alman vatandaşlarının yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da okula kayıt yaptırıp yaptıramayacağı konusunun da görüşmelerde gündeme gelmesi bekleniyordu.

İzmir Alman Okulu, 2008 yılında kuruldu. Alman Büyükeçliği’nin İzmir'deki temsilciliği olarak da faaliyet gösteren okulda iki ile 20 yaş arasında 180 öğrenci eğitim görüyor. Yaklaşık 40 çalışanı olan okulda yeni eğitim yılının 27 Ağustos’ta başlaması öngörülüyor.

DW,dpa/MY,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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