 Kapanmaya sıkı denetim geliyor | TÜRKİYE | DW | 15.04.2021

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TÜRKİYE

Kapanmaya sıkı denetim geliyor

Türkiye İçişleri Bakanlığı, salgınla mücadele için alınan kısmi kapanma tedbirlerinin uygulanması için “Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim” uygulanacağını açıkladı.

Temsili Foto

Temsili Foto

Türkiye İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile kısmi kapanma kararı kapsamında alınan koronavirüs ile mücadele tedbirlerine uyulması için “Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim” uygulanacağını bildirdi.

Genelgede uygulamaya konulan yeni tedbirlere işaret edilerek, bu tedbirlere uyulması için kapsamlı denetimler yapılacağı kaydedildi.

Buna göre en geniş ve “en üst seviyede personelin” katılımıyla gerçekleşecek denetimin ilk uygulamasının, 17 Nisan Cumartesi ile 18 Nisan Pazar günü yapılması öngörülüyor.

Genelgeye göre sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları ile konaklama tesislerine yönelik tedbirler ile işyerlerinin açılış-kapanış saatleri için belirlenen kısıtlamalara uyulmasını sağlamak, denetimlerin odak noktasını oluşturacak.

Nezaket vurgusu

Genelgede her türlü denetim faaliyetlerinde, "kurallara uymaya, sorumlu davranmaya, nezaketle davet eden rehberlik edici bir yaklaşım” sergilenmesi beklentisine vurgu yapılmakla birlikte, “kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali gibi suistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari, adli işlem tesisinde imtina edilmeyecek” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca genelgede, vali ve kaymakamların koordinasyonunda yapılacak denetimlere, “kolluk kuvvetlerinin azami düzeyde kapasite ile katılım göstermesi” gerektiği vurgulandı.

DW/ DA, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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