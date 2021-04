Kapanma öncesi il dışına çıkanlar artıyor

Pandemiyle mücadele kapsamında alınan 'tam kapanma' kararının ardından İstanbul başta olmak üzere birçok kentte il dışına çıkmak isteyenler otobanlarda yoğunluk oluşturdu. Birçok kentte otobüs, uçak ve tren biletlerinin hızla satıldığı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 09.30'da yüzde 54 olarak ölçüldü. İlerleyen saatlerde ise yüzde 74'e çıktı.

Bilim Kurulu üyesinden uyarı

17 günlük kapanma nedeniyle vatandaşların il dışında yazlıklarına ya da akrabalarının yanına gitmek istemesi konusunda Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan uyarı geldi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, tam kapanma dönemini fırsata çevirmeyi isteyenlerin vaka sayısında artışa neden olabileceğini söyledi.

Kapanma öncesi hareketliliğin artacağına dikkat çeken İlhan, "Vaka sayısını azaltmanın yolu, kalabalıklarda bir araya gelmemek. Tüm bu kısıtlamalar, tüm bu yükü 83 milyon olarak sırtlanmamızın esas nedeni, vaka sayısını azaltmak. Devlet bu kadar önlem almışken, sağlık çalışanları 13 aydır görevinin başında, izin dahi kullanmamışken, açıkçası ben diğer vatandaşlarımızı da kurallara uymaya davet ediyorum" diye konuştu.

Prof. Dr. İlhan, tam kapanmanın tatil ve aile ziyareti gibi risk oluşturacak toplanmalar olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyerek şöyle devam etti:

"Şu an 'İzne gideyim,' 'Tatile gideyim,' 'Bayramda ailemin yanına gideyim' zamanı değil. Şu an geldiğimiz noktada herkesin çekirdek ailesi ile hareketliliği azaltarak, bulunduğu yerde sabit kalması ve kurallara uyması, sırası geldiğinde aşısını olması gerekir. Şu an tam da bunun zamanı. Seyahat ve hareketlilik yoğun olursa bireysel keyiflerimizi topumun güvenliğine tercih edersek ardı sıra gelecek vakalar ile yine karşılaşma ihtimalimiz söz konusu olabilir. Önlemlerin perşembe günü başlatılması vatandaşların hazırlık yapması için süreci daha tehlikeli, riskli olacak şekilde değerlendirmesi için değil. Tüm vatandaşlarımızı olabildiğince kendi yerlerinde tutmak gerekiyor, çekirdek aile ile kısıtlamayı geçirmeye davet etmek gerekir. Hareketlilik ve kalabalık olan her yerin koronavirüs için risk oluşturduğunu bir kez daha vurgulamak gerekir."

Prof. Dr. İlhan, kapanmanın olacağı 17 günde vakaların tabloya yansıyacağını da söyleyerek, Perşembe gününden itibaren alınacak önlemlerin etkisinin 14 güne yakın bir zaman diliminde yansıyacağını belirtti. İlhan, vakaların istenilen düzeyde düşmemesi durumunda tam kapanmanın devam edebileceğini, düşerse kısıtlamaların biraz daha hafifletilebileceğini kayedetti.

Türkiye'de koronavirüs ile mücadele kapsamında 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanacak.

Kısıtlamanın uygulandığı zamana denk gelen seyahatler ancak zorunlu hallerde seyahat izin kurullarından izin alınması şartıyla yapılabilecek. Bu doğrultuda, sokağa çıkma kısıtlamalarına dair muafiyeti bulunan kişilerin yapacakları şehirler arası seyahatleri de izne tabi olacak.

DHA, DW / HT,JD

© Deutsche Welle Türkçe