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Kanser

Kanser, vücut hücrelerinin kontrolsüz bir şekilde üremeleri ile meydana gelen bir hastalık.

DW Türkçe'nin kanser ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

DW Haber - 05.10.2021 05.10.2021

DW Haber'de bugün: Pandora Belgeleri | "Erdoğan vergi cennetlerini neden açıklamıyor", Ayşe Özdoğan tutuklandı | Cezaevinde kanser tedavisi mümkün mü?, Pandemide 1 aylık bilanço: "155 bin öğrenci eğitime devam edemedi", Enflasyon 30 ayın zirvesinde: "Yeni zamlar kapıda."

A hijacked commercial plane approaches the World Trade Center shortly before crashing into the landmark skyscraper 11 September 2001 in New York. dpa +++ dpa-Bildfunk +++

11 Eylül’ün unutulmuş kahramanları 11.09.2021

20 yıl önceki 11 Eylül terör saldırılarında binlerce kişi hayatını kaybetti, hayatta kalanlar ise hala travmasını atlatamadı. Tıpkı Jorge Roldan gibi. O ve binlerce yasa dışı göçmen, aylarca Manhattan'daki asbest, kurşun ve kerosenden oluşan zehirli bir bulutla kaplı moloz yığınını kaldırdı. Ama daha sonra kanser olduklarında ise devlet masraflarını karşılamadı. Hâlâ hak mücadelesi veriyorlar.

DW Haber - 10.09.2021 10.09.2021

İşsizlik arttı: Genç işsizlerin oranı yüzde 23,1, AYM'den yurt dışı çıkış yasağı olan akademisyen için karar, kanser hükümlü Ayşe Özdoğan: Cezaevinden cenazem çıksın istemiyorum, Bakanlığın market denetimi: Fiyatlardan ekonomi politikaları mı marketler mi sorumlu?

Hasta hükümlü Ayşe Özdoğan infazının ertelenmesini istiyor 10.09.2021

Gülen yapılanması soruşturmaları kapsamında "terör örgütü üyeliği" suçundan aldığı ceza onanan Ayşe Özdoğan, dördüncü evre kanser hastası olması sebebiyle infazının ertelenmesini talep ediyor. 

Kanser hastası hükümlü Ayşe Özdoğan: "Ölmek istemiyorum" 30.06.2021

Yargıtay, Gülen yapılanmasıyla ilgili soruşturmalar kapsamında hakkında hapis cezası istenen kanser hastası Ayşe Özdoğan’ın dosyasını onayladı. Muhalefet hasta hükümlülerin cezalarının infazının tedavi sonrasına ertelenmesini istiyor

DW Haber - 29.06.2021 29.06.2021

Muhalefetten Sedat Peker'in iddialarına ilişkin "Güvenlik tehlikede, konuşun" tepkisi | Kanser hastası hükümlü Ayşe Özdoğan: "Ölmek istemiyorum" | 1 Temmuz normalleşme tartışması | Türkiye'de "Gazeteciliği boğamayacaksınız" eylemi.

"HPV aşısı ücretsiz olsun" talebi 11.06.2021

Kadınlarda meme kanserinden sonra en çok görülen kanser türlerinden biri rahim ağzı kanseri. Bu kanser türünün HPV adı verilen aşıyla önüne geçilmesi mümkün. Aşının Türkiye'de de ücretsiz olması talep ediliyor. Çünkü 3 doz aşının fiyatı iki bin 85 lira.

Doç. Dr. Yiğit: Mars'ta kanser oranları yüksek olabilir 11.04.2021

Dünyanın önde gelen uzay ajansları, son dönemde özellikle Mars'a yoğunlaşmış durumda. ABD’de George Mason Üniversitesi’nde görevli Doç. Dr. Erdal Yiğit, 2014 yılından bu yana NASA’nın MAVEN misyonunda araştırmacı olarak yer alıyor. Geophysical Research Letters’te yayınlanan yeni bir makalenin baş araştırmacısı olan Yiğit, insanları Kızıl Gezegen’de bekleyebilecek tehlikeleri anlattı.
+++Nur zur abgesprochenen Berichterstattung von Julide Danisman Hakan Dagdeviren ist 11 Jahre alt. Er ist im Krankenhaus und wird wegen Leukämie behandelt. Seine Eltern sind im Gefängnis. Sein Großvater zeigt die Fotos von ihm.

Lösemi olan Hakan Dağdeviren'in dedesi: "Anne ve babası yanında olmalı" 10.04.2021

Lösemiye yakalanan 11 yaşındaki Hakan Dağdeviren'in annesi ve babası Gülen yapılanmasına mensup oldukları gerekçesiyle 2.5 yıldır tutuklu. Hakan'ı, yaşadıklarını ve talebini dedesi Ali Dağdeviren DW Türkçe'ye anlattı.

11 yaşındaki Hakan Dağdeviren'in kanserle savaşı 09.04.2021

Annesi babası cezaevinde bulunan 11 yaşındaki Hakan Dağdeviren, hastanede kanserle savaşıyor. Dedesi Ali Dağdeviren ise anne babasının tedavi sürecinde Hakan’ın yanında olabilmesi için mücadele ediyor.
American jazz pianist Chick Corea performs on stage during his concert at the Las Noches del Botanico Festival in Madrid, Spain, 26 July 2019. (Photo by Oscar Gonzalez/NurPhoto)

Cazın efsane ismi Chick Corea öldü 12.02.2021

Dünyaca ünlü caz piyanisti Chick Corea, yakalandığı kanser hastalığına 79 yaşında yenik düştü. Corea, 23 kez Grammy Müzik Ödülü'ne layık görülmüştü.

Former Prime Minister Mesut Yilmaz stands behind the defendent box at the Supreme court in Ankara 15 April 2005. Yilmaz went on trial today to face corruption charges over a banking scandal, becoming the first Turkish head of government to be on trial at the Supreme court. Yilmaz, a three-time prime minister and former chairman of the centre - right Motherland Party ( ANAP ) , is on trial along with former economy minister Gunes Taner over the bungled privatisation of a state-bank in 1998 in which organized crime was allegedly involved. Both men are accused of fraud and could face at least 10 years prison if found guilty. AFP PHOTO / STRINGER (Photo by STRINGER / AFP)

Mesut Yılmaz hayatını kaybetti 30.10.2020

Eski Başbakan ve Anavatan Partisi'nin (ANAP) eski genel başkanlarından Mesut Yılmaz yaşamını yitirdi. 73 yaşındaki Yılmaz bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Türkischer Journalist Bekir Coskun. Foto: ANKA

Gazeteci Bekir Coşkun hayatını kaybetti 19.10.2020

Bir süredir kanser tedavisi gören Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sosyal medyada birçok gazeteci ve siyasiden taziye mesajı paylaşıldı.
ARCHIV - 18.05.2020, Brasilien, Brasilia: Jair Bolsonaro, Präsident von Brasilien, trägt beim Verlassen seines Amtssitzes, dem Alvorada-Palast, einen Mundschutz. Bolsonaro hat sich einem Test auf das Coronavirus unterzogen. (zu dpa. Brasiliens Präsident Bolsonaro unterzieht sich Corona-Test) Foto: Eraldo Peres/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Bolsonaro: Çevre örgütleri kanser hücresi 05.09.2020

Amazon Ormanlarının yakılmasına bilinçli olarak göz yummakla suçlanan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, kendini eleştiren çevre örgütlerini "kanser hücresi" olarak nitelendirdi.

ARCHIV - 10.09.2013, Berlin: Der Schauspieler Birol Ünel kommt in die o2-world zur Medianight des Medienboards Berlin-Brandenburg und der Party zum 5-jährigen Bestehen der o2-world. Birol Ünel ist tot. Er starb im Alter von 59 Jahren in Berlin, wie das Berliner Maxim Gorki Theater und der Regisseur F. Akin über eine Sprecherin am 04.09.2020 bestätigten. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Oyuncu Birol Ünel yaşamını yitirdi 04.09.2020

Yönetmenliğini Fatih Akın'ın yaptığı "Duvara Karşı" filmindeki oyunculuğu ile ün kazanan Birol Ünel, Berlin'de yaşamını yitirdi. Ünel, kanser tedavisi görüyordu.

2019 Gaza-City | Rantisi Krankenhaus

Gazze’de mahsur kalan ağır hastalar 23.07.2020

İsrail’in Batı Şeria’nın bazı bölgelerini ilhak etme planları nedeniyle Filistin yönetimi İsrail’le koordinasyonu askıya aldı. Bir de pandemi kısıtlamaları gelince bu durum özellikle Gazze’deki ağır hastaları vurdu.
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