"HPV aşısı ücretsiz olsun" talebi

Kadınlarda meme kanserinden sonra en çok görülen kanser türlerinden biri rahim ağzı kanseri. Bu kanser türünün HPV adı verilen aşıyla önüne geçilmesi mümkün. Aşının Türkiye'de de ücretsiz olması talep ediliyor. Çünkü 3 doz aşının fiyatı iki bin 85 lira.