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Kanser, vücut hücrelerinin kontrolsüz bir şekilde üremeleri ile meydana gelen bir hastalık.
DW Türkçe'nin kanser ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
DW Haber'de bugün: Pandora Belgeleri | "Erdoğan vergi cennetlerini neden açıklamıyor", Ayşe Özdoğan tutuklandı | Cezaevinde kanser tedavisi mümkün mü?, Pandemide 1 aylık bilanço: "155 bin öğrenci eğitime devam edemedi", Enflasyon 30 ayın zirvesinde: "Yeni zamlar kapıda."
20 yıl önceki 11 Eylül terör saldırılarında binlerce kişi hayatını kaybetti, hayatta kalanlar ise hala travmasını atlatamadı. Tıpkı Jorge Roldan gibi. O ve binlerce yasa dışı göçmen, aylarca Manhattan'daki asbest, kurşun ve kerosenden oluşan zehirli bir bulutla kaplı moloz yığınını kaldırdı. Ama daha sonra kanser olduklarında ise devlet masraflarını karşılamadı. Hâlâ hak mücadelesi veriyorlar.
Yargıtay, Gülen yapılanmasıyla ilgili soruşturmalar kapsamında hakkında hapis cezası istenen kanser hastası Ayşe Özdoğan’ın dosyasını onayladı. Muhalefet hasta hükümlülerin cezalarının infazının tedavi sonrasına ertelenmesini istiyor
Dünyanın önde gelen uzay ajansları, son dönemde özellikle Mars'a yoğunlaşmış durumda. ABD’de George Mason Üniversitesi’nde görevli Doç. Dr. Erdal Yiğit, 2014 yılından bu yana NASA’nın MAVEN misyonunda araştırmacı olarak yer alıyor. Geophysical Research Letters’te yayınlanan yeni bir makalenin baş araştırmacısı olan Yiğit, insanları Kızıl Gezegen’de bekleyebilecek tehlikeleri anlattı.
Lösemiye yakalanan 11 yaşındaki Hakan Dağdeviren'in annesi ve babası Gülen yapılanmasına mensup oldukları gerekçesiyle 2.5 yıldır tutuklu. Hakan'ı, yaşadıklarını ve talebini dedesi Ali Dağdeviren DW Türkçe'ye anlattı.