Kanal İstanbul'u ekonomik kriz mi vurdu?

Son yılların en tartışmalı projesi olan Kanal İstanbul kapsamındaki 3 bin 100 konutluk TOKİ ihalelerinin iptal edilmesiyle ilgili tartışmalar sürüyor.

Muhalefet, iptalin arkasında ekonomik krizin olduğunu öne sürerek, hükümetin yakında tüm projeyi askıya alacağını iddia ediyor.

Çevre Bakanlığı ise ihalelerin yenileceğini belirtiyor.

Uzmanlar Kanal İstanbul için tüm hesaplamaların dolar bazında yapıldığını, kur farkından dolayı ciddi bir maliyet artışı olduğuna dikkat çekiyor.

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Hilal Köylü

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