Kanal İstanbul'u ekonomik kriz mi vurdu?

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Muhalefet, Kanal İstanbul projesi kapsamındaki TOKİ konut ihalelerinin ekonomik kriz nedeniyle iptal edildiğini savunuyor. Çevre Bakanlığı ise ihalelerin yenileceğini belirtiyor.
Son yılların en tartışmalı projesi olan Kanal İstanbul kapsamındaki 3 bin 100 konutluk TOKİ ihalelerinin iptal edilmesiyle ilgili tartışmalar sürüyor.
Muhalefet, iptalin arkasında ekonomik krizin olduğunu öne sürerek, hükümetin yakında tüm projeyi askıya alacağını iddia ediyor.
Çevre Bakanlığı ise ihalelerin yenileceğini belirtiyor.
Uzmanlar Kanal İstanbul için tüm hesaplamaların dolar bazında yapıldığını, kur farkından dolayı ciddi bir maliyet artışı olduğuna dikkat çekiyor.
Ayrıntıları videoda izleyebilirsiniz!
Hilal Köylü
© Deutsche Welle Türkçe
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı ortak basın toplantısında "Ne Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşması'na bir etkisi var ne de Montrö Anlaşması'nın Kanal İstanbul'a bir etkisi var" dedi.
Kanal İstanbul projesinin geçiş noktasında yer alan Sazlıdere köprüsünün temeli atıldı. Erdoğan "Bize sorulmadı diyenlere sesleniyorum. Unutmayın, kime sorulması gerekiyorsa onlara sorulmuştur" dedi.