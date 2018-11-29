 Kanada’dan 17 Suudiye yaptırım kararı | DÜNYA | DW | 29.11.2018

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DÜNYA

Kanada’dan 17 Suudiye yaptırım kararı

ABD, Almanya ve Fransa’dan sonra Kanada da Cemal Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı olduğundan şüphelenilen 17 Suudi Arabistan vatandaşı hakkında yaptırım kararı aldı.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland

Kanada, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı olduğundan şüphelenilen 17 Suudi vatandaşı hakkında yaptırım kararı aldı. Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Arjantin’in başkenti Buenos Aires'teki G20 zirvesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada söz konusu kişiler hakkında Kanada’daki malvarlıklarının dondurulması ve ülkeye giriş yasağı getirilmesi kararı aldıklarını açıkladı.

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BM Genel Sekreteri Guterres Arjantin'de Suudi Veliaht Prens bin Selman ile görüşmeye hazır olduğunu belirtti. Guterres, Yemen'deki savaşın sonlanmasında Riyad yönetimine "önemli rol" düştüğüne dikkat çekti. (29.11.2018)

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo,Kaşıkçı cinayeti sonrasında Suudilerle ilişkileri zayıflatmanın hata olacağını söyledi. Bakan ayrıca Kaşıkçı cinayetiyle Suudi Veliaht Prens’i ilişkilendiren bir rapor olmadığını belirtti. (28.11.2018)

Fransa, Kaşıkçı cinayetinde şüpheli durumunda olan 18 Suudi vatandaşının ülkeye ve Schengen Bölgesi’ne girişini yasakladı. (22.11.2018)

Kanada'nın Kaşıkçı cinayeti etrafındaki koşullara dair "şeffaf ve titiz bir hesap verilmesi" çağrısı yaptığını söyleyen Dışişleri Bakanı Freeland, "Suudi Arabistan’ın şimdiye kadar sunduğu açıklamaların tutarlılık ve güvenilirlikten yoksun olduğunu" ifade etti. Freeland, "Cemal Kaşıkçı cinayeti iğrenç ve tüm bireylerin ifade özgürlüğüne yönelik vicdansız bir saldırıyı ifade ediyor" dedi.

Arjantin’deki zirveye katılan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ise ABD, Almanya ve Fransa'nın yaptırım kararlarında olduğu gibi Kanada'nın yaptırım listesinde de yer almıyor. Cinayetle ilgili soruşturmanın henüz tamamlanmadığını belirten Freeland, sorumlu olanların hesap vermesi ve yargı önüne çıkartılması gerektiğini söyledi. Freeland, Kanada’nın Suudi Arabistan ile silah satışlarını da incelediğini belirtti. Kanada'nın Riyad ile daha önce imzalanan milyarlarca dolarlık zırhlı askeri araç sözleşmesini ise henüz feshetmediği kaydediliyor.

Kaşıkçı'nın yazarları arasında yer aldığı Washington Post gazetesinin bir haberine göre CIA, Kaşıkçı olayına ilişkin hazırladığı raporunda cinayet emrinin Veliaht Prens'ten geldiği sonucuna yer verdi. Suudi Arabistan'da yürütülen soruşturma kapsamında 21 kişiyi gözaltına alan Suudi yetkililer, beş kişi için idam cezası istemişti.

G20 Zirvesi’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanan Arjantin'de İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Veliaht Prens Selman hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da dün yaptığı açıklamada, "Veliaht Prens'in Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi için talimat verdiğine dair doğrudan bir rapor bulunmuyor" demişti. Pompeo, Dışişleri Bakanlığının bloğuna yazdığı yazıda da Suudi Arabistan ile ilişkileri zayıflatmanın "vahim bir hata" olacağını ifade etmişti.

AP/EC,DÇÜ

©Deutsche Welle Türkçe

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