Kanada'da silahlı saldırgan iki kişiyi öldürdü

Kanada’nın Toronto kentinde Pazar gecesi geç saatlerde cafe ve lokantaların olduğu bir caddede etrafa rastgele ateş açan bir saldırgan, iki kişiyi öldürüp 12 kişiyi de yaraladı.

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, kentin Danforth Caddesi'nde kimliği açıklanmayan 29 yaşındaki saldırgan, polisle de çatışmaya girdi. Çatışma noktasından kaçmayı başaran saldırgan daha sonra ölü bulundu.

Toronto Emniyet Müdürü Mark Saunders, saldırının neden gerçekleştirilmiş olabileceğine dair tüm olasılıkları değerlendirdiklerini açıkladı.

Görgü tanıklarının çektiği bir videoda, siyah giyinen ve aynı renk şapka takan saldırganın hızlı adımlar atarak kaldırımdan caddeki işletmelere en az üç el ateş ettiği görülüyor. Diğer bir görgü tanığının ifadesine göre saldırgan en az 20 ya da 30 el ateş etti.

Trudeau’dan geçmiş olsun mesajı

Saldırı sonrası Kanada Başbakanı Justin Trudeau Twitter üzerinden bir mesaj yayımlayarak olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Trudeau, "Düşüncelerim dün akşam Toronto Danforth’ta yaşanan korkunç trajediden etkilenenlerin yanında. Yaralıların bir an önce iyileşmesini umuyorum. Toronto halkı güçlü, dayanıklı ve cesurdur. Bu zor dönemde destek için yanınızda olacağız" ifadesini kullandı.

Belediye başkanı: Ateşli silah sorunumuz var

Saldırıdan sonra basın mensuplarına bir açıklama yapan Toronto Belediye Başkanı John Tory, Toronto’nun bir ateşli silah sorunu olduğunu ve birçok kişinin bu tip silahlara kolayca erişebildiğini söyledi.

Kentte ateşli silahlarla yapılan saldırılarda son bir yılda yüzde 53’lük bir artış gözlendi. Geçen yılın aynı döneminden bu yana ateşli silahlarla yapılan saldırılarda ölen kişilerin sayısı 26’ya yükseldi.

Belediye Başkanı Tory ayrıca, "Bu saldırı masum ailelere ve tüm kente karşı bir saldırıdır" dedi.

Kentte son dört aydaki ikinci saldırı

Toronto’da Nisan ayında da Alek Minassian isimli bir kişi minibüsle yayaların arasına dalmış, 10 kişinin ölümüne ve 14 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

Polis saldırganı gözaltına almış, ancak saldırının nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştı.

DW,AP,rtr/ÇÖ,CÖ

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