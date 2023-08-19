Kanada'da yangınlar nedeniyle olağanüstü hâl

Kanada'nın British Columbia eyaletinde etkili olan orman yangınları nedeniyle olağanüstü hâl ilan edildi. 20 bin nüfuslu Yellowknife kenti ise nerededeyse tamamen tahliye edildi.

Kanada'da devam eden orman yangınları nedeniyle ülkenin batısındaki British Columbia eyaletinde olağanüstü hâl ilan edildi. Eyalet Başbakanı David Eby, yerel saatle Cuma akşamı yaptığı açıklamada, durumun öngörülemez olduğunu ve zor günlerin kendilerini beklediğini belirtti. Eyalette yangının etkili olduğu bölgelerde yaklaşık 15 bin kişiye evlerini terk etme çağrısı yapıldı.

Batı Kelowna'daki durum ciddiyetini koruyor Fotoğraf: Darryl Dyck/AP Photo/picture alliance

Okanagan Gölü kıyısındaki 30 binden fazla nüfusa sahip Batı Kelowna kenti, eyaletteki orman yangınlarından en fazla etkilenen yerleşim yerleri arasında bulunuyor. Yetkililerin verdiği bilgilere göre, eyaletin güneyindeki kentte "önemli sayıda" ev yandı. Kentte daha önce olağanüstü hâl ilan edilmiş ve kent sakinlerinin tahliyesi için talimat verilmişti. Bölgede yangının bir gün içinde 6 bin 800 hektar alana yayıldığı belirtiliyor.

Batı Kelowna kentinin karşı kıyısındaki 150 bin nüfuslu Kelowna kentinde durum ciddiyetini koruyor. Bölgede, yangın söndürme uçaklarının faaliyetlerine destek sağlamak için hava sahası diğer uçuşlara kapatıldı. Yetkililer yangınların yayılmasından endişe ediyor.

Yangınlar Kelowna kentini de tehdit ediyor Fotoğraf: Bonita Kay Summers/REUTERS

Yellowknife'da 19 bin kişi evlerini terk etti

British Columbia'ya komşu Kuzeybatı Toprakları'nda da etkili olan yangınlar nedeniyle resmi rakamlara göre, 20 bin nüfuslu Yellowknife kentinde Cuma akşamına kadar 19 bin kişi kara ve hava yoluyla evlerini terk etti. Kentte halka Cuma öğleden sonraya kadar şehri terk etme çağrısı yapılmıştı. Kenti terk edenler için yaklaşık bin kilometre mesafedeki Alberta eyaletinde tahliye merkezleri oluşturuldu.

Cuma akşamına kadar Yellowknife kenti neredeyse tamamen tahliye edildi Fotoğraf: Jeff McIntosh/The Canadian Press/AP/picture alliance

Alberta'da yangından kaçanlarla bir araya gelen Kanada Başbakanı Justin Trudeau yangınların "korkunç kayıplara" yol açtığını söyledi.

Binden fazla orman yangını

Kanada'nın birçok bölgesinde toplam binden fazla orman yangını ile mücadele ediliyor. Bu yangınların 230'dan fazlasının Kuzeybatı Toprakları'nda, 370'den fazlasının da British Columbia'da çıktığı belirtiliyor.

Kelowna kentinden görünen dumanlar Fotoğraf: Joe O'Connal/Canadian Press/Zuma/picture alliance

Her yıl Kanada'da çok sayıda orman yangını çıkıyor ve insanlar evlerini terk etmek zorunda kalıyor. Ancak bu yılki orman yangınlarının ülkenin tarihindeki en yıkıcı yangınlar olduğuna dikkat çekiliyor. Kanada'da bu yılın başından beri yaklaşık 14 milyon hektar orman kül oldu, yangınlar sonucu dört kişi hayatını kaybetti.

Uzmanlar, iklim değişikliği nedeniyle ülkede orman yangınlarının artabileceği uyarısında bulunuyor. Kanada Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığının verilerine göre ülkenin batısındaki bölgelerde 20'nci yüzyılın ortasından bu yana hava sıcaklığı 1,9 derece arttı.

AFP, dpa/JD, CÖ

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