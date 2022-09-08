  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Kanada'da 10 kişiyi öldürmekle suçlanan zanlı kardeşler Damien Sanderson ve Myles Sanderson
Fotoğraf: Michael Bell/The Canadian Press/AP/picture alliance
SuçKanada

Kanada'da bıçaklı saldırıların zanlısı öldü

34 dakika önce

Kanada'da 10 kişiyi öldürmekten aranan bıçaklı saldırıların zanlısı Myles Sanderson'ın gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

https://www.dw.com/tr/kanadada-b%C4%B1%C3%A7akl%C4%B1-sald%C4%B1r%C4%B1lar%C4%B1n-zanl%C4%B1s%C4%B1-g%C3%B6zalt%C4%B1na-al%C4%B1nd%C4%B1ktan-sonra-ya%C5%9Fam%C4%B1n%C4%B1-yitirdi/a-63051180

Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde düzenlenen bıçaklı saldırıların aranan şüphelisi yakalandı. CBC ve Global News televizyonları polis kaynaklarına dayandırarak verdikleri haberlerde, firari Myles Anderson'un, saldırıların düzenlendiği James Smith Cree Nation ve Weldon'a yaklaşık 100 kilometne uzaklıkta Rosthern'de gözaltına alındığını duyurdu. Ancak polisin yaptığı açıklamaya göre zanlı Sanderson gözalına alındıktan kısa bir süre sonra yaşamını yitirdi. Polis, zanlının neden yaşamını yitirdiği hakkında bir açıklama yapmazken medyada Sanderson'un kendisine zarar verdiği ve bu nedenle bulunduğunda yaralı olduğu iddia edildi.

Myle Sanderson ve kardeşi Damien 13 ayrı mekanda 10 kişi bıçaklayarak öldürmüş, 18 kişiyi de yaralamıştı. Saldırının ardından kaçan iki kardeşten 31 yaşındaki Damien Sanderson'un cesedi Salı günü bir evin yakınlarında açık alanda bulunmuştu. Polis Damien'i kardeşi Myles'in öldürdüğünü tahmin ediyor.

Myles Sanderson polis kayıtlarında "tehlikeli" olarak derecelendirmişti. Polisin verdiği bilgiye göre şartlı tahliye kurallarına uymadığı için Mayıs ayından beri aranıyordu. Sanderson hırsızlık ve diğer bazı suçlardan beş yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 

Kanada'da Pazar günü James Smith Cree Nation yerli topluluğu ile komşu Weldon'da 13 ayrı mekanda Sanderson kardeşler tarafından düzenlenen bıçaklı saldırılarda 10 kişi ölmüş, 18 kişi de yaralanmıştı. Yaralananların bir kısmının durumu ağır. Polis kurbanların çoğunun yerli olduğunu belirtti. Kanada'da yerli toplululuklar 38 milyonluk nüfusun yüzde beşini oluşturuyor.

 

AFP, DW / HT,ET

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Yunanistan ve Türkiye bayrakları

Erdoğan'ın Yunanistan çıkışlarına Almanya'dan tepki

Politika
1 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Altılı masanın liderleri

Altılı masa, adayda uzlaşamıyor mu?

Altılı masa, adayda uzlaşamıyor mu?

Politika
14 saat önce
Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar

Faili meçhul cinayetler davasında heyet değişti

Faili meçhul cinayetler davasında heyet değişti

Hukuk ve Adalet
16 saat önce
Sembol fotoğraf: Bir tabelada "manipülasyon"a yol verilirken, "enformasyon"un üstü çizik görülüyor

Asparagas haber furyası tüm Avrupa'yı sardı

Asparagas haber furyası tüm Avrupa'yı sardı

Medya
23 saat önce
Bu kış Almanlar Türkiye'ye tatile gelecek mi?

Almanlar kışı Türkiye'de mi geçirecek?

Almanlar kışı Türkiye'de mi geçirecek?

Ekonomi
6 Eylül 2022
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,

İYİ Parti'den iki seçenekli sığınmacı planı

İYİ Parti'den iki seçenekli sığınmacı planı

Göç
6 Eylül 2022
Avrupa Birliği, Türkiye'nin toplam ihracatında ilk sırada yer alıyor.

Avrupa'da resesyon kapıda: Türkiye nasıl etkilenecek?

Avrupa'da resesyon kapıda: Türkiye nasıl etkilenecek?

Ekonomi
6 Eylül 2022
Ana sayfaya dön