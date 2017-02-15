Kanada'da aşırı sıcaklar: Orman yangınları tehlikeli boyutta

Kanada'da aşırı sıcaklar tehlikeli boyutlara ulaştı. Sıcak hava dalgası nedeniyle yüzlerce ölüm kaydedildi, orman yangınları meydana geldi. Bu hafta sıcaklıklar, Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaletinde yaklaşık 50 dereceyi gösterdi.

Britanya Kolumbiyası eyaletinde aşırı sıcaklar nedeniyle görülen orman yangınları ile mücadele amacıyla ordu devreye sokuldu. Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjan ihtiyaç durumunda lojistik destek sağlanması amacıyla eyaletin birçok bölgesine asker gönderildiğini açıkladı.

152 yangından 89'u son iki günde çıktı

Bölgede 152 orman yangını kayıtlara geçti. Yangınların 89’unun son iki gün içerisinde meydana geldiği kaydedildi. Vancouver’in kuzeydoğusundaki Kamloops şehrinin, yangınlardan en kötü etkilenen yer olduğu belirtildi.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Bill Blair, söz konusu yangınlara ilişkin “Bu orman yangınları, uzun ve zorlu geçecek bir yazın ilk aşamasında olduğumuzu gösteriyor” yorumunu yaptı.

Lytton kasabasında birçok noktada görülen yangınlar sebebiyle bütün kasaba acilen tahliye edildi. Kasabanın neredeyse tamamen zarar gördüğü kaydedildi. Binlerce insanın yangınlardan kaçtığı ancak kayıpların da olduğu belirtildi. Yetkililer iki kişinin öldüğünün düşünüldüğünü ancak yangın bölgesine araştırma yürütmek için gitmenin hala çok riskli olduğunu açıkladı.

Kanada'da 49.6 dereceyi gösteren, aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle yaklaşık 700 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. British Columbia eyaleti adli tıp görevlisi Lisa Lapointe, ölüm sayılarının geçen sene bu zamanlarda görülen orandan üç kat daha fazla olduğunu ifade etti.

İklim değişikliği hayatları tehdit ediyor

Aşırı sıcakların “ısı kubbesi” nedeniyle oluştuğu belirtildi. Isı kubbesi, atmosferdeki yüksek basıncın sıcak havayı bu bölgelerde hapsetmesi olarak ifade ediliyor. Söz konusu sıcaklıklar dağdaki karları da eriteceği için, British Columbia’nın ayrıca sel tehlikesiyle de karşı karşıya olduğu ifade ediliyor.

İklim değişikliği nedeniyle görülen aşırı sıcak hava dalgaları son yıllarda daha da artmaya başladı. 2019 yılına kadar geçen 10 yıllık süreçte küresel olarak en yüksek sıcaklıklar kaydedildi ve son 5 yılda en yüksek sıcaklıklar görüldü. Kanada Başbakanı Justin Trudeau konuya ilişkin, “Bu hafta kaydedilen sıcaklıkların daha önce eşi benzeri görülmedi. Birçok kişi hayatını kaybetti ve orman yangınları riski tehlikeli bir biçimde en yüksek seviyede. Bu şiddetli hava olaylarını son yıllarda daha çok görmeye başladık. Biliyoruz ki bu sıcak hava dalgası son olmayacak” dedi.

British Columbia eyaletinin başbakanı da “Bunlar görülen en yüksek sıcaklıklar. Aileler ve topluluklar için felaket sonuçları var” ifadelerini kullandı.

AFP, AP / AI, BÖ

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