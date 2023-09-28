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Kanada: Trudeau'dan dünyaya "Nazi askeri" özrü

28 Eylül 2023

Kanada Başbakanı Trudeau, eski bir Nazi askerinin parlamentoda ayakta alkışlatıldığı olay nedeniyle özür diledi. Parlamento Başkanı yaşanan skandaldan ötürü görevinden ayrılmıştı.

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau
Kanada Başbakanı Justin TrudeauFotoğraf: Sean Kilpatrick/The Canadian Press/AP/picture alliance

Kanada'da Başbakan Justin Trudeau, Parlamento Başkanı Anthony Rota'nın eski bir Nazi askerini milletvekillerine "kahraman" olarak tanıtıp ayakta alkışlatmasından ötürü özür diledi.

Rota, alkışlatılan 98 yaşındaki Yaroslav Hunka'nın eski Nazi askeri olduğunun ortaya çıkmasının ardından gelen tepkiler üzerine parlamento başkanlığı görevinden ayrılmıştı. Tüm sorumluluğu üzerine alan Rota, "hatasından" ve başta Kanada olmak üzere tüm dünyadaki Yahudilere verdiği acıdan dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade etmişti.

98 yaşındaki Yaroslav Hunka, Zelenskiy'in parlamentoya gelmesini beklerken görülüyor.
98 yaşındaki Yaroslav Hunka, Zelenskiy'in parlamentoya gelmesini beklerken görülüyor.Fotoğraf: Patrick Doyle/empics/picture alliance

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in geçen haftaki Kanada ziyareti sırasında gerçekleşen olayla ilgili konuşan Trudeau, yaşananlardan ötürü parlamento adına "koşulsuz özürlerini sunduğunu" ifade etti. Kanadali lideri, parlamentoda yaptığı açıklamada, "Bu kişiyi farkında olmadan takdir etmek korkunç bir hataydı ve Nazi rejimi yüzünden büyük acılar çeken insanların anısına saygısızlıktı" dedi.

Trudeau gün içerisinde yaptığı diğer açıklamada da "Parlamento'yu ve Kanada'yı utandıran" bu olaydan dolayı tüm Kanadalıların ve dünyadaki tüm Yahudilerin önünde özür dilediğini söyledi. Trudeau, "Holokost'ta hayatını kaybeden milyonlarca insanın anısına yapılan korkunç bir saygısızlıktı" dedi.

Trudeau, Kanada'nın diplomatik kanallar aracılığıyla Kiev ve Zelenskiy'den de özür dilediğini belirtti.

Muhafazakâr muhalefet lideri Pierre Poilievre tarafından Kanada tarihinin "en büyük diplomatik utancı" olarak nitelendirilen olay, Trudeau hükümeti üzerinde büyük bir baskıya neden olmuştu.

Hunka'yı ayakta alkışlayanlar arasında Zelenskiy ve Trudeau da vardı.
Hunka'yı ayakta alkışlayanlar arasında Zelenskiy ve Trudeau da vardı.Fotoğraf: Patrick Doyle/AP/picture alliance

Skandalın yaşandığı anda Zelenskiy de parlamentoda bulunuyordu. Rota, parlamentoda Zelenskiy'in onuruna düzenlenen törende milletvekillerine tanıttığı Hunka için "İkinci Dünya Savaşı'nda Ruslara karşı Ukraynalıların bağımsızlığı için mücadele eden bir Ukraynalı-Kanadalı savaş gazisi" ve "hem Ukraynalı hem de Kanadalı bir kahraman" ifadelerini kullanmıştı. Rota'nın Birinci Ukraynalı Tümeni'nde savaştığını söylediği Hunka, ardından da Kanadalı vekillerce ayakta alkışlanmıştı. Ancak daha sonra Birinci Ukraynalı Tümeni'nin, Waffen-SS Galiçya Tümeni veya 14'üncü Waffen-SS Tümeni olarak da bilinen ve Nazilerin komutasında savaşan gönüllü bir birlik olduğu ortaya çıkmıştı.

Olayın perde arkasıyla ilgili bilgi veren Rota'nın ofisi, Hunka'nın oğlunun kendileriyle temasa geçtiğini ve babasının parlamentoda Zelenskiy'in konuşma yapacağı oturuma katılmasının mümkün olup olmadığını sorduğunu bildirdi.

DW,dpa,AFP,AP,rtr/CÖ,EC

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