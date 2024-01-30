Kanada Türkiye'ye silah ambargosunu kaldırdı

Ankara'nın İsveç'in NATO'ya katılımına onay vermesinin ardından Kanada Türkiye'ye belirli bazı silah ihracatlarında uyguladığı ambargoyu kaldırdı. Kanada hükümeti ihracatçılara gönderdiği duyuruda Türkiye'ye yönelik askeri malzeme ve belirli tür silahların "her bir vaka için ayrı ayrı" gözden geçirileceğini ifade etti. Hükümet duyuruda ihracatı ret politikasının "artık yürürlükte olmadığını" açıkladı.

Kanada, Türk yapımı insansız hava araçlarına takılan görüş ekipmanının Azerbaycan tarafından Dağlık Karabağ'da Ermeni güçleriyle çatışmalarda kullanıldığını tespit etmişti. Türkiye'ye yönelik Ekim 2020'de askıya alınan askeri teknoloji ihracatı izinleri Nisan 2021'de tamamen iptal edilmişti. Yaklaşık 30 askeri ihracat lisansını etkileyen yasak, uçak üretiminde kullanılan bileşenler, uçuş simulatörleri için yazılım ve teknik data, uydu ekipmanı ve ateşli silah parçaları gibi birçok askeri malzeme ve teknolojiyi kapsıyordu.

Kanada artık Türk ithalatçılardan silahların kullanımına dair güvencelerin yanı sıra hükümetten de ürünlerin bir başka ülkeye ihraç edilip edilmeyeceğini ya da NATO üyesi olmayan bir ülkeye transfer edilip edilmeyeceğini belirten bir beyan talep edecek. NATO üyesi olmayan ülkeler arasında Ukrayna ise bir istisna olarak ifade edildi.

Duyuruda Kanada'nın "izinleri askıya alma ya da iptal etme konusunda geniş yetkiye sahip olduğu" ve buna her zaman başvurabileceği belirtildi.

Bayraktar TB2 Fotoğraf: Baykar/AA/picture alliance

Kanada Ermeni Ulusal Komitesi'nden tepki

Kanada'da hükümetin attığı bu adıma Kanada Ermeni Ulusal Komitesi’nden tepki geldi. Açıklamada "Kanada Ermeni Ulusal Komitesi Kanada Hükümeti'nin kısa süre önce aldığı, Türkiye'ye uzun süredir devam eden silah ambargosunu kaldırma kararını kınamaktadır" denildi. Açıklamada "Bu karar, Kanada'nın insan hakları, uluslararası güvenlik ve adalete bağlılığını tehlikeye attığı için Ermeni-Kanada toplumu içinde alarm verici endişelere yol açmıştır" denildi.

Kuzey Atlantik Antlaşmasına (NATO) İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, 23 Ocak tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylandı ve iki gün sonra da Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. ABD yönetimi, bu adımlar üzerine Türkiye'ye 40 adet yeni F-16'nın satışını ve mevcut 79 adet F-16'nın modernizasyonunu öngören 23 milyar dolar değerindeki anlaşmaya dair onay tebligatını Kongre'ye gönderdi.

AFP, Reuters / EC, BÖ

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