Kanada, İspanya ve Yunanistan'da orman yangınları

Kavurucu sıcaklar kuzey yarım kürede alışılmışın dışında orman yangınlarına neden oluyor. Kanada ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi, Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde köyler ve tarım arazileri büyük hasar gördü.

Aşırı sıcak hava dalgasının etkili olduğu kuzey yarım küre orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Kanada, İspanya ve Yunanistan'da yangınlar kontrol altına alınmaya çalışılırken binlerce kişi evlerini terk etti.

Kanada'nın batısındaki British Columbia ile Kuzey Batı Toprakları eyaletlerinde etkli olan orman yangınları nedeniyle Yellowknife kentinde yaşayan 20 bin kişi tahliye edildi. Yangınla mücadele ekipleri alevlerin kente ulaşmasını engellemeyi başardı. Ancak orman yangınlarıyla ilgili kamuoyunu bilgilendiren merkezin sözcüsü Mike Westwick, "Ciddi durum devam ediyor, dönmek güvenli değil" şeklinde açıklama yaptı. Eyalette şimdiye kadar toplam 35 bin kişi tahliye edildi, 30 bin kişiye de "tahliyeye hazır olun" uyarısı yapıldı. Cuma günü olağanüstü hal ilan edilen bölgede yeni bir sıcak hava dalgasının ve rüzgarların etkili olacağı açıklandı.

Yangınlar 30 bin kişinin yaşadığı Kelowna kenti yakınlarında devam ediyor Fotoğraf: Darryl Dyck/The Canadian Press/AP/picture alliance

Orman yangınları ABD sınırına yakın 30 bin kişinin yaşadığı Kelowna kenti yakınlarında da devam ediyor. Ancak burası için henüz bir tahliye emri verilmedi. Ülke genelinde 380 orman yangının sürdüğü, bunlardan 150'sinin kontrol altına alınamadığı bildirildi. Kanada'da bu yıl rekor sayıda orman yangını kaydedildi; 5 bin 700'den fazla yangında 137 bin kilometrekare alanın yandığı hesaplanıyor.

Kanarya Adaları'nda orman yangınları

İspanya'ya ait Atlas Okyanusu'nda yer alan Kanarya Adaları'nda da orman yangınları etkili oluyor. Tenerife Adası'ndaki yangın 10 yerleşimi tehdit ederken yetkililer 12 binden faza kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Tenerife Adası'ndaki yangın 10 yerleşimi tehdit ediyor Fotoğraf: Andres Gutierrez/AA/picture alliance

Turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu adada, alevlerin turistik bölgeleri etkilemediği bildirildi. Yerel hükümet başkanı Rosa Davilla cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında yangınları "yıkıcı" olarak tanımladı ve tahliye kararı almak zorunda kaldıklarını açıkladı. Yangınlar henüz kontrol altına alınmazken yetkililer hava şartları nedeniyle özellikle pazar günü itfaiye ekiplerinin işinin zor olacağını ifade etti.

Yunanistan'da alevler Dedeağaç'ı tehdit ediyor

Bu yaz sık sık orman yangınlarına sahne olan Yunanistan'da ise, Batı Trakya'da bulunan Dedeağaç kenti yakındarında yeni bir orman yangını başladı. Rüzgarın da etkisiyle kontrolden çıkan yangın Dedeağaç'ın köylerine ulaşarak çok sayıda eve ve tarım arazisine zarar verdi.

Yunanistan orman yangınlarıyla mücadele ediyor Fotoğraf: Costas Baltas/AA/picture alliance

Cumartesi başlayan yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Dedeağaç Belediye Başkanı Giannis Zamboukis yangınla ilgili yaptığı açıklamada "çok zor bir geceydi" ifadesinde bulundu. Zamboukis 8 köyün boşaltıldığını 4 kişinin solunum problemleri nedeniyle hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Bu yaz kavurucu sıcaklar ve kuru hava nedeniyle, kuzey yarım küre alışılmışın üstünde orman yangınına sahne oldu.Ağustos ayı başında Hawaii'deki yangınlarda 110'dan fazla insan hayatını kaynetmişti.

Bilim insanları iklim değişikliğinin daha şiddetli orman yangınları ile daha sık aşırı hava olaylarına yol açtığını belirtiyor.

AP, Reuters, dpa / GY, HT

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