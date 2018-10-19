 Kanada Başbakanı Yahudilerden özür diledi | DÜNYA | DW | 08.11.2018

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DÜNYA

Kanada Başbakanı Yahudilerden özür diledi

Kanada Başbakanı Trudeau 1939’da Nazilerin zulmünden kaçan Yahudileri taşıyan gemiyi kabul etmemelerinden dolayı ülkesi adına özür diledi. Trudeau, bu özrün "çok gecikmiş" olduğunu da belirtti.

Kanada | Premierminister Trudeau bedauert die Abweisung der mit jüdischen Flüchtlingen besetzte MS St. Louis Gordon im Jahr 1939 (Reuters/C. Wattie)

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasından kısa bir süre önce Yahudileri taşıyan St. Louis adlı gemideki yolcuların kabul edilmemesi nedeniyle ülkesi adına özür diledi. Trudeau parlamentoda yaptığı konuşmada, "Kanada'nın verdiği yanıttaki acımasızlık nedeniyle özür diliyoruz" ifadesini kullandı.

Trudeau, Kanada'nın yardım edebileceği halde bu yardımı esirgeyerek, daha sonra toplama kamplarında öldürülen birçok insanın "korkunç bir kader" yaşamasına katkıda bulunduğunu dile getirdi.

1939 yılında Hamburg'dan kalkan St. Louis adlı gemi, Nazilerin zulmünden kaçan yaklaşık 900 Yahudi'yi taşıyordu. Ancak gemideki yolcuların ne Küba, ne ABD ne de Kanada’da karaya çıkmasına izin verilmişti. Bu nedenle, St. Louis Avrupa'ya geri dönmek zorunda kalmıştı. Bu gemide bulunan 254 yolcu daha sonra Auschwitz, Treblinka ya da Belzec toplama kamplarında Naziler tarafından öldürülmüştü.

Başbakan Trudeau, "zamanın Kanada'nın suçunu aklamadığını ve yaptığı ayıbın ağırlığını azaltmadığını" belirterek, ülkesinin özürünün "çok gecikmiş” olduğunu da sözlerine ekledi.

Trudeau konuşmasında Kanadalılara yabancı ve Yahudi düşmanlığına karşı koymaları çağrısında bulundu. Yahudilerin hâlâ ayrımcılık ve şiddet kurbanı olduklarına dikkat çeken Trudeau, "bu korkunç durumun ne yazık ki İkinci Dünya Savaşı ile sona ermediğini” belirtti.

Kanada Başbakanı, parlamentodaki konuşması öncesinde St. Louis gemisinin son hayatta kalan yolcularından Ana Maria Gordon ve ailesi ile bir görüşme yaptı.

AFP/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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