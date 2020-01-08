 Kanada Başbakanı: ″Ukrayna uçağını muhtemelen İran vurdu″ | DÜNYA | DW | 10.01.2020

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DÜNYA

Kanada Başbakanı: "Ukrayna uçağını muhtemelen İran vurdu"

Kanada Başbakanı, Tahran yakınlarında düşen yolcu uçağının İran tarafından yanlışlıkla vurulmuş olma ihtimali üzerinde durduklarını söyledi. İngiltere ve ABD'den de benzer açıklamalar geldi.

Kanada Başbakanı Trudeau düşen uçakla ilgili açıklamalar yaptı

Kanada Başbakanı Trudeau düşen uçakla ilgili açıklamalar yaptı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İran'ın başkenti Tahran yakınlarında Çarşamba günü düşen yolcu uçağına İran tarafından atılan füzenin yanlışlıkla isabet ettiği ihtimali üzerinde durduklarını açıkladı. Başbakan Trudeau, Kanada'nın yanı sıra müttefiklere ait farklı istihbarat kaynaklarından edinilen bilgilerin uçağın İran füzesi ile düşürüldüğüne işaret ettiğini belirtti. Trudeau, uçağın bilerek vurulmadığını da sözlerine ekledi.

İran'ın Irak'taki ABD üslerine düzenlediği saldırıdan birkaç saat sonra Tahran yakınlarında düşen Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737-800 tipi uçakta bulunan 63'ü Kanada vatandaşı 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Kanada Başbakanının ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson da benzer açıklamalarda bulundu. Uçağın İran'ın attığı füze sonucu düştüğüne dair bir dizi kanıt olduğunu belirten Johnson, füzenin yanlışlıkla uçağa isabet etmiş olabileceğini söyledi.

Düşen uçakta hayatını kaybeden 63 Kanadalı için Toronto'da anma töreni düzenlendi

Düşen uçakta hayatını kaybeden 63 Kanadalı için Toronto'da anma töreni düzenlendi

Bu açıklamalardan önce, Amerikan medyasına konuşan ABD'li yetkililer de, uçağın İran füzesi tarafından yanlışlıkla vurulduğu görüşünü dile getirmişti. ABD Başkanı Donald Trump da olayla ilgili "şüpheleri" bulunduğunu söylemiş ve "Bazıları mekanik bir durum olduğunu söylüyor. Ama ben şahsen böyle bir şeyin söz konusu bile olmadığını düşünüyorum" ifadesini kullanmıştı.

İran: Bu psikolojik bir savaş

İran ise iddiaları reddediyor. Tahran hükümeti tarafından yapılan açıklamada bunun "İran'a yönelik psikolojik bir savaş" olduğu belirtildi.

ABD'li yetkililerinin uçağın füze ile düşürüldüğü görüşünü dile getirmesinin ardından İran Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uçağın füzeyle vurulduğuna dair haberler hiçbir şekilde doğru olamaz" denilmişti.

Uçağın düşme nedenine ilişkin incelemeler sürüyor

Uçağın düşme nedenine ilişkin incelemeler sürüyor

Bunun yanı sıra İran hükümet sözcüsü, dün akşam devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, uçakta vatandaşlarını kaybeden ülkelerin temsilcilerinin ve Boeing yetkililerinin karakutu ile ilgili incelemelere katılabileceğini belirtti. Uçağın karakutusu İran tarafından inceleniyor. İran haber ajansı IRNA'ya göre, İran Dışişleri Bakanlığı da Kanada'ya uçağın düşmesine ilişkin elindeki bilgileri paylaşma çağrısında bulundu.

Uçağın düşmesine ilişkin olarak Ukrayna da incelemeler yürütüyor.

Reuters,dpa/JD,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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