Kanada Başbakanı Trudeau görevini bırakıyor

Ağır baskı altında olan Kanada Başbakanı Justin Trudeau istifa edeceğini açıkladı. Pazartesi günü başkent Ottawa'da gazetecilere açıklama yapan Başbakan, "Parti yeni bir lider atar atamaz parti liderliğinden ve başbakanlıktan istifa etmek niyetindeyim" dedi.

Trudeau hükümeti özellikle sürekli artan fiyatlar ve konut yetersizliği sorunları nedeniyle muhalefetin hedefindeydi.

Kanada Liberal Partisi'nin genel başkanı Trudeau ilk kez 2015 yılında hükümet başkanı seçildi. 53 yaşındaki politikacı 2019 ve 2021'de yapılan seçimlerden de zaferle çıktı.

Ancak popülaritesi son zamanlarda giderek gerileyen Kanada lideri bir dizi güvensizlik oylamasını kılpayı sonuçlarla atlatabildi.

Trudeau, Aralık ayında önceki yardımcısı ve Maliye Bakanı Chrystia Freeland'in beklenmedik bir şekilde istifasının ardından kabinede büyük bir değişiklik yaptı. 35 kişiden oluşan hükümet ekibindeki sekiz bakanı değiştiren Justin Trudeau, dört bakanı da farklı sorumluluk alanlarına kaydırdı.

Trudeau'nun görevini tam olarak ne zaman bırakacağı konusunda ise bir açıklama yapılmadı.

AFP,Reuters / TY,ET

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