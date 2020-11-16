 Kamu bankalarından kredi alamayan İBB dışarıya borçlandı | TÜRKİYE | DW | 04.12.2020

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TÜRKİYE

Kamu bankalarından kredi alamayan İBB dışarıya borçlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kamu bankalarının kredi vermemesi nedeniyle metro çalışmalarının tamamlanması için 580 milyon dolarlık dış borç aldı. İBB Başkanı İmamoğlu dış kaynak arama çabalarının süreceğini bildirdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kamu bankalarının kredi vermemesi nedeniyle altyapı projeleri için dış kaynaklara yöneldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro hatlarının finansmanı için uluslararası sermaye piyasalarına 580 milyon dolarlık Eurobond tahvili ihraç etmeyi başardıklarını belirterek yarım bırakılmış bütün metro hatlarını 2024'e kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

İmamoğlu düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, kaynağın dört metro hattının tamamlanması için kullanılacağını, beş yıl vadeli ve yüzde 6,6 faizli Eurobond tahvilleri için 2,4 milyar doların üzerinde talep geldiğini bildirdi.

"Yurt dışı finansman meraklısı değiliz"

Belediye yönetiminin AKP’den CHP’ye geçtiği 2019 yerel seçimlerinin ardından İBB’nin kamu bankalarındaki yüz milyonlarca lira büyüklüğündeki kredi limitinin bankalar tarafından belediyeye kullandırılmadığına işaret eden İmamoğlu, “Yoksa biz yurt dışı finansman meraklısı olmak istemeyiz” dedi.

İBB Başkanı tekrar tahvil ihracına çıkabileceklerini de belirterek, "Projelerimizi finanse etmek için farklı finansal araçları kullanmayı düşünüyoruz, bono ihracı yöntemiyle bazı ekstra çalışmalarımız olacak" diye konuştu.

DW/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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