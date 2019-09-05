Kamu arazisi AKP'ye yakın vakfa mı tahsis edildi?

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Ankara'nın Beytepe Mahallesi'nde 35 bin metrekare büyüklüğündeki kamu arazisinin Türkiye Verimlilik Vakfı'na tahsis edildiğini iddia etti. TMMOB tarafından yayınlanan basın açıklamasında, mülkiyeti hazineye ait Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsisli parselin, bu tahsisin kaldırılarak 'bir vakfa' tahsis edildiğinin anlaşıldığı bildirildi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "1/25000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı'nda, 'Kamu Kurum ve Kuruluşları' olarak kullanım kararı getirilen kamuya ait lise alanı, plan değişikliği yapılarak kamunun kullanımından çıkarılıyor" ifadelerini kullandı.

Tezcan Karakuş Candan

"Araştırmalarımız sonucunda kamunun en değerli arazisi ve küçük bir koruluk haline gelmiş alanı üniversite alanına çevirerek ve 15 Mayıs 2019 yılında ön izin sözleşmesi yapılarak, Türkiye Verimlilik Vakfı'na tahsis ettiklerini tespit ettik" diyen Karakuş Candan, AKP iktidarının son on yıllık döneminde, yeni vakıf kurulma oranının yüzde 100 arttığına işaret etti.

2000-2009 yılları arasında yılda ortalama 50 vakıf kurulurken, bu ortalama sayının 2009-2019 yılları arasında 118'e yükseldiğini kaydeden Karakuş Candan, vakıflara arazi tahsisleri aracılığıyla, kentsel toprakların ve kamunun en değerli alanlarının yeni bir talanı ile karşı karşıya olunduğunu dile getirdi.

Vakıf - AKP ilişkisine dair iddia

"Peki, kimdir bu kamu arazisinin tahsis edildiği Türkiye Verimlilik Vakfı derseniz, karşınıza yine AKP çıkıyor" diyen Tezcan Karakuş Candan, söz konusu vakfın şu anda görevde olan Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Kömürcü'nün aynı zamanda AKP Ankara Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olduğunu ileri sürdü. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı, Kömürcü'nün aynı zamanda kenti korumaktan sorumlu olan Ankara Kent Konseyi'nin de yürütme kurulunda yer aldığını ve bunun şaşkınlık verici olduğunu ifade etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden bu hususta bir açıklama beklediklerini belirten Karakuş Candan, "Vakfa tahsis edilen alanın plan değişikliği 6 Ocak 2020 itibari ile Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nde askıdan iniyor. Bu olur olmaz plan değişikliğini ve kamu arazilerinin vakıflara tahsisini yargıya taşıyacağız" dedi.

DW / ET,TY

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