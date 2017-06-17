Kamerun'da 79 çocuk kaçırıldı

Kamerun'un İngilizce dilinin ağırlıklı olarak konuşulduğu Kuzeybatı Bölgesi'nde bir Hristiyan Presbiteryen okulunu basan ve ayrılıkçı oldukları düşünülen kişiler, yaşları 11 ile 17 arasında değişen 79 öğrenci ile aralarında okul müdürünün de bulunduğu üç personeli kaçırdı. Olay Pazar gecesi meydana geldi.

Kendilerine "Amba oğlanları" ismini veren bir grubun sosyal medyadan paylaştığı bir videoda kaçırılan çocuklar yer alırken, çoğu erkek olan bazı öğrenciler kameraya karşı kendi ve ebeveynlerinin isimlerini söylerken görüntüleniyor.

Ülkede ağırlıklı olarak İngilizce konuşulan Kuzeybatı ve Güneybatı bölgelerine verdikleri Ambazonia ismine atıfla konuşan silahlı kişiler söz konusu videoda çocukların "mücadele sona erdiğinde" serbest bırakılacaklarını belirtiyor.

Videonun gerçek olup olmadığı henüz doğrulanamazken, kimi aileler sosyal medyadan çocuklarını tanıdıklarını belirtti.

Okulu kapatma talebi

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan ve ülkedeki Presbiteryen Kilisesi'nin Baş Rahibi Samuel Fonki Forba, çocukları kaçıran grubun herhangi bir fidye talebinde bulunmadığını, sadece okulun kapatılmasını istediklerini belirtti.

Forba, "Çocukları kaçıranlar öğrencilerin ve okul müdürünün serbest bırakılması için okulun kapatılmasını talep ederek, başka çareleri bulunmadığından okulu kapatacaklarını söyledi.

Kendisini Ambazonia Savunma Güçleri (ADF) olarak tanımlayan ve İngilizce konuşulan bölgenin bağımsızlığı için mücadele verdiğini belirten grup ise çocukların kaçırılma olayını "kabul edilemez bir terör olayı" sözleriyle nitelendirdi ve kayıtsız şartsız bir şekilde derhal bırakılmaları gerektiğini açıkladı.

Ambazonia Savunma Güçleri kaçırılma olayından yedinci kez seçilen Devlet Başkanı Paul Biya'yı sorumlu tutuyor

ADF Sözcüsü Tapang Ivo Tanku, kendilerine bağlı güvenlik güçlerinin, çocukların tutulmasının muhtemel olduğu alanlarda arama çalışmalarında bulunduğunu belirtti ve eylemden Devlet Başkanı Paul Biya'ya destek veren kişileri sorumlu tuttu.

Ülkede gerilim yüksek

Eski bir Fransa sömürgesi olan Kamerun'da İngilizce konuşulan bölgelerdeki Kamerunlular yıllardır ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördükleri ve kenara itildikleri gerekçesiyle merkezi hükümete karşı eleştiride bulunuyor.

Bu bölgelerdeki öğretmenlerin ve avukatların, Fransızca konuşan çoğunluk tarafından baskılandığını öne sürdükleri ve protesto gösterilerinin hükümet tarafından engellendiği ülkede ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalar son bir yılda artış gösterdi.

Ülkede yedinci kez seçilen ve 1982'den beri iktidarda olan Devlet Başkanı Biya'nın Salı günü yemin ederek göreve başlayacak olması öncesi yaşanan kaçırma olayında taraflar birbirlerini suçluyor. Uluslararası Af Örgütü ise merkezi yönetim ile ayrılıkçılar arasındaki şiddetten etkilenen sivillerin durumuna dikkat çekti.

Af Örgütü'nün ifadelerine göre, geçtiğimiz aylarda ayrılıkçılar ordu mensuplarına karşı bıçaklama ve ateş açma gibi eylemlere girişti, çeşitli okulları kundaklayıp, bu okullardaki öğretmenlere karşı saldırılar gerçekleştirdi.

Bunun karşısında güvenlik güçleri ise işkence, keyfi gözaltı gibi olaylara karışırken, ordu mensuplarına ayrıca kalabalıklar üzerine ateş açma ve söz konusu İngilizce konuşulan bölgelerde köyleri yakma gibi suçlamalar yöneltiliyor.

DW,dpa,AP/ÇÖ,GA

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