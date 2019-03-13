Kamboçya'da bina çöktü

Kamboçya'da cuma günü inşaat halindeki 7 katlı bir bina çöktü. Olayın boyutu ise sonradan ortaya çıktı. Resmi verilere göre olayda en az 36 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi ise bina enkazından canlı kurtarıldı.

Başkent Phnom Penh'in yaklaşık 260 kilometre güneyindeki Kep Eyaletinde meydana gelen olayda birçok inşaat işçisi enkaz altında kaldı.

Haber portalı Fresh News Asia pazar günü Kamboçyalı yetkililere dayandırdığı haberinde arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini duyurdu. Hayatını kaybedenler arasında altı kadın ve 14 çocuğun da bulunduğu kaydedildi.

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, yaralıları hastanede ziyaret etti. Khmer Times gazetesine göre mal sahibi göz altına alındı. Bina inşaatında kalitesiz malzeme kullanıldığından şüpheleniliyor.

Geçen Haziran'da Preah Sihanouk Eyaletinde yaşanan benzer bir olayda en az 28 kişi yaşamını yitirmişti. Kamboçya'da inşaat işçileri genellikle inşaatta geceliyor.

dpa/BW,SSB

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