Kamala Harris'ten adaylık yolunda önemli adım

ABD'de seçimlerden çekilen Başkan Biden'ın yerine önerdiği yardımcısı Kamala Harris, adaylık yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yeterli sayıda delege desteğini kazanan Harris, bir günde 81 milyon dolar da bağış topladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'daki seçimlerden çekilip yerine önerdiği yardımcısı Kamala Harris, Demokratların adayı olma yolunda ilerliyor.

ABD medyasında çıkan haberler, Harris'in aday olabilmek için Demokrat Parti delegelerinden yeterli oyu alacağına işaret ediyor.

Harris'in seçimlerde Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın rakibi olabilmesi için 19 Ağustos'ta Chicago'da düzenlenecek Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde yaklaşık 4 bin delegenin bin 976'sının oyunu alması gerekiyor.

Associated Press haber ajansının Demokrat Parti delegeleri arasında gerçekleştirdiği ankete göre, delegelerin 2 bin 700'e yakını kongrede Harris'in adaylığına destek vereceğini belirtti. Ajans, bin 200'ü aşkın delegeye henüz ulaşamadığını bildirdi.

Harris'e Biden'ın yanı sıra eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi dâhil, partinin birçok ileri gelen ismi destek veriyor.

Demokrat Parti içinden şu ana dek adaylık için Harris'e karşı yarışacağını açıklayan ciddi bir rakipse çıkmadı.

"Joe Biden'ı seviyorum"

ABD'nin Delaware eyaletindeki seçim toplantısında konuşan Harris, son birkaç günün kendileri için "roller coaster" (Lunaparklardaki hız treni) gibi geçtiğini ve tüm Demokrat Partililer olarak "bu konuda çok sayıda karışık duygu yaşadıklarını" ifade etti.

ABD Başkan Yardımcısı Harris, "Sadece şunu söylemek zorundayım: Joe Biden'ı seviyorum. Joe Biden'ı seviyorum. Ve hepimizin de Joe Biden'ı sevmek için birçok iyi sebebi olduğunu biliyorum" dedi.

Harris "Önümüzdeki 160 günde yapacağımız işler var. Çalacağımız kapılar var. Konuşacağımız insanlar, açacağımız telefonlar var. Ve kazanacağımız bir seçim var" ifadelerini kullandı.

Rekor bağış

Harris'in kampanya ekibi, Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından 24 saatte 81 milyon dolar bağış topladı.

Harris'in ekibi, bunun başkanlık tarihinde bir günde toplanan en büyük meblağ olduğunu iddia etti.

Biden: Harris en iyisi

Harris'in Delaware'de düzenlediği seçim toplantısına telefonla katılan ABD Başkanı Biden ise yardımcısına desteğini yineledi.

Geçirdiği Covid'in ardından iyileşen ve yaklaşık bir hafta sonra ilk kez kamuoyu önünde konuşan 81 yaşındaki Biden, "Ekibe şunu söylemek istiyorum. Onu kucaklayın. O en iyisi. Duyduğunuz haberlerin sizi şaşırttığını ve zor geldiğini biliyorum. Ama doğru olan buydu" dedi. Biden, görev süresinin biteceği 20 Ocak 2025'e kadar Beyaz Saray'da kalacağını vurguladı.

Sağlık durumuna yönelik endişeler nedeniyle adaylığı tartışılan ve Trump'la gerçekleştirdiği televizyon düellosundaki kaygı verici performansı sonrası üç haftadır üzerindeki baskı giderek artan Biden, önceki gün yaptığı yazılı açıklamayla 5 Kasım'daki başkanlık seçiminden çekilmişti.

DW,AP,dpa/CÖ,TY

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