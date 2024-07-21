Kamala Harris Trump'ı yenme sözü verdi

ABD'de Joe Biden'ın çekilmesinin ardından Demokratların yeni başkan adayı olması beklenen Kamala Harrisilk açıklamasında "adaylığı hak etmek için çalışacağını" kaydetti. Biden'ın kendisinin adaylığına işaret eden açıklamasından onur duyduğunu söyleyen Harris, Demokratların başkan adaylığını "hak edeceğini ve kazanacağını" söyledi.

Harris, "Demokrat Partiyi ve ulusumuzu birleştirmek, Donald Trump ve onun aşırıcı 2025 ajandasını yenmek için gücümün yettiği her şeyi yapacağım" dedi.

Yazılı mesajında Biden'a teşekkür eden Harris, 81 yaşındaki Başkan'ın çekilme kararını "fedakar ve vatansever bir eylem" olarak niteledi.

Seçimlere sadece 107 gün kaldığına dikkat çeken Harris, bu kadar kısa sürede seçmenleri birleştirmeleri gerektiğini belirtti, "Birlikte savaşacağız, birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Kamala Harris'in gelecek ay yapılacak Demokrat Parti Kongresinde resmen başkan adayı ilan edilmesi bekleniyor. Şu ana kadar partinin önde gelen birçok ismi Harris'e desteklerini açıkladı.

Harris eğer Kasım ayındaki seçimlerden birinci çıkarsa ABD tarihinin ilk kadın başkanı olarak Beyaz Saray'a girecek.

DW / MUK,BÖ

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