Kamala Harris: Geleceğin kadını

Yeni seçilen Başkan Joe Biden'ın Kamala Harris'i başkan yardımcısı olarak aday göstermesiyle ilgili siyasi hesabı dile getirmek çok kolay. Ancak Harris'in içerik olarak neyi savunduğunu anlamak daha zor.

En geç 25 yıl sonra ABD'de beyaz Amerikalılar çoğunluğu oluşturmayacak. Giderek daha fazla sayıda seçmenin kökenleri Avrupa'da değil, Asya'da ve Afrika'da. Biden, Harris'i başkan yardımcılığına seçerek bu dönemin işaretlerini anladığını gösteriyor. Harris'in annesi Shyamala Gopalan kanser araştırmaları konusunda uzman olan bir bilim kadını. Gopalan 60'lı yıllarda Hindistan'dan ABD'ye göç etmiş. Ekonomi profesörü olan babası Donald J. Harris ise Jamaika'dan ABD'ye göç eden bir isim. Kamala Harris 7 yaşına geldiğinde annesi ile babası ayrılır; Kamala ile kız kardeşi Maya annelerinin yanında büyürler; yolları önce annelerinin araştırmacı olarak çalıştığı Montreal'e uzanır, ardından da Harris'in doğduğu kent olan Oakland ailenin yeniden yaşamlarının merkezi haline gelir.

Harris'i etkileyen dışlanmışlık tecrübeleri

Kamala Harris kökenlerine vurgu yapmaktan çekinmeyen bir isim. 70'li yıllarda ten rengi nedeniyle Kaliforniya'da yaşadığı ötekileştirilme ve dışlanma tecrübelerinin kendisini ne denli derinden etkilediğini her fırsatta anlatıyor. Ancak Harris, Berkeley Üniversitesi'ndeki vatandaşlık hakları eylemlerine katılan annesinin mücadeleci ruhunun da bir o kadar kendisini etkilediğini vurguluyor. Harris, "The Truths We Hold" adlı otobiyografisinde, "Annem bizi güçlü kadınlar olarak yetiştirdi" ifadelerini kullanıyor. Harris, annesinin kızlarına "oturmayı bırakıp bir şeyler yapmaya başlamalarını" öğrettiğini ifade ediyor.

Kamala Harris'in harfiyen uyduğu bir nasihat bu. Washington'daki Howard Üniversitesi'nde siyaset bilimleri ve ekonomi okuyan Harris, ardından da San Franciso'da hukuk eğitimi alır. 1990 yılında hukuk fakültesini bitirmesinin ardından savcı olarak çalışmaya başlayan Harris, keskin zekâsı ve mücadeleci ruhu ile kısa sürede mesleki çevresinde üne kavuşur. Harris kısa bir süre önce yayınlanan otobiyografisinde geçmişte yaşadığı ayrımcılık tecrübelerini nasıl her konuda en iyi olma azmine dönüştürdüğünü anlatıyor.

Harris, 2003 yılında San Francisco'nun ilk kadın eyalet savcısı olur; 2010 yılında ise altı rakibini alt ederek 32. Kaliforniya Eyalet Başsavcısı seçilir. ABD'de "Attorney General" olarak adlandırılan bu pozisyon, başsavcı ile adalet bakanı görevlerini birleştiren bir görev. 3 Ocak 2011'de görevine başlayan Harris, sadece bu göreve gelen ilk kadın değil aynı zamanda Hint ve Afrika kökenli ilk kişi de olur.

Savunduklarıyla tartışma yarattı

Ancak Harris savunduğu görüşlerden ötürü hep tartışmalı bir isim olur. Bir yandan ölüm cezasına karşı çıkarken, diğer yandan çocukları sürekli olarak okulda kaçan ailelerin bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını öngören yasal düzenlemeye verdiği destekle partisindeki sol görüşlüleri karşısına alır.

Harris, 2015 yılında Senato'ya adaylığını koyar. Demokratların çoğunun desteğini alan Harris'in destekçileri arasında dönemin ABD Başkanı Barack Obama ile Başkan Yardımcısı Joe Biden da yer alır. Harris, tarihteki ikinci siyah olarak 2017 yılında Senato'ya seçilir.

Harris 2014 yılından bu yana Yahudi Avukat Douglas Emhoff ile evli. Emhoff'un daha önceki evliliğinden iki çocuğu bulunurken Harris'in çocuğu yok. Harris'in adı sürekli olarak Demokrat Parti'nin başkan adayı olarak geçti. 2019 yılında adaylığını koyduğunda, karşısında Joe Biden, Bernie Sanders ve Elizabeth Warren vardı. Harris başta favori olarak gösterilirken, yıl içerisinde desteğini yitirdi ve Aralık 2019'da anket sonuçlarında desteğin az olması nedeniyle adaylıktan çekildiğini duyurdu. Seçim öncesi kampanyalarda Biden ile görüş ayrılıkları gündeme gelmiş olsa da Biden, Harris'i başkan yardımcılığına aday gösterdi.

Belki de ilk kadın başkan olacak

Başkan yardımcılığı sadece seçmenlerin oylarını almaya dönük stratejik anlamı olan bir mevki gibi görülse de mevzubahis Kamala Harris olunca daha büyük bir anlam kazanıyor.

Joe Biden görev yemini edeceği gün 78 yaşında olacak ve ABD'nin en yaşlı başkanı olarak tarihe geçecek. Biden'ın dört yıllık görev süresini tamamlayamaması olasılıklar dahilinde. Böyle bir durumda Kamala Harris yeni bir seçime gerek kalmadan başkanlık görevini üstlenebilir. Ve bir kez daha ilklere adını yazar: ABD'nin ilk kadın başkanı ve ABD'nin ilk siyah kadın başkanı.

Ines Pohl

©Deutsche Welle Türkçe