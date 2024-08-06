Kamala Harris Başkan Yardımcısı adayını bugün açıklayacak

Demokrat Partinin Kongresinde başkan adayı olarak seçilen Kamala Harris'in bugün seçimlerde başkan yardımcısı olmak için yarışacak ismi açıklaması bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanlık Seçimleri'nde Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris'in başkan yardımcısı adayını bugün kamuoyuna duyurması bekleniyor.

Amerikan medyasında çıkan haberlere göre Harris'in üzerinde durduğu isimlerin sayısı ikiye düştü. Bunlardan biri Pensilvanya Valisi Josh Shapiro, diğeri ise Minnesota Valisi Tim Walz. Harris'in vereceği kararı görüntülü mesaj yoluyla kamuoyuna duyurması bekleniyor.

Harris'in beyaz, erkek bir siyasetçiyi yanına alarak kırsal kesimlerdeki, beyaz ya da bağımsız seçmenlerin oylarına talip olmayı hedeflediği kaydediliyor. ABD seçmenlerinin oy verme davranışında başkan adayı belirleyici olsa da başkan yardımcısı adayları geçmişleri, siyaset yaptıkları eyaletteki popülerlikleri ya da bağımsız seçmenleri etkileme nitelikleriyle başkan adayının yarışta işinin kolaylaşmasına ya da zorlaşmasına neden olabiliyor.

Ohio Senatörü JD Vance Fotoğraf: Julia Nikhinson/AP Photo/picture alliance

Trump'ın başkan yardımcısı adayı JD Vance

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, başkan yardımcısı adayı olarak Ohio Senatörü JD Vance'i seçmişti. Vance'in daha önce bir konuşmasında "çocuksuz kedili kadınlar" nitelemesini kullanması Trump'ın kadın seçmenler arasında popülaritesinin düşmesine neden olabileceği ihtimalini gündeme getirmişti.

2021 yılında gazeteci Tucker Carlson'a bir mülakat veren Vance "Bu ülkede (...) kendi hayatlarından ve yaptıkları seçimlerden mutsuz olan ve bu yüzden ülkenin geri kalanını da mutsuz etmek isteyen bir grup çocuksuz kedi kadın tarafından etkin bir şekilde yönetiliyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Vance "Bu sadece temel bir gerçek. Kamala Harris'e, Pete Buttigieg'e, Alexandria Ocasio-Cortez'e bakın, Demokratların tüm geleceği çocuksuz insanlar tarafından kontrol ediliyor" demişti.

Harris yedi eyalette seçim etkinliği turuna çıkacak

Harris daha önce yaptığı açıklamada, Salı gününden itibaren "yarış arkadaşıyla" birlikte yedi eyalette seçim etkinliklerine başlayacağını dile getirmişti. Başkanlık Seçimleri'nde Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasında gidip gelen ve seçimin kaderini belirleyen bu yedi eyalette yapılacak seçim etkinlikleri, Pensilvanya eyaletinin nüfüsu en büyük kenti Philadelphia'dan başlayacak. Başkan ve başkan yardımcısı adayları ardından Wisconsin, Michigan, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona ve Nevada eyaletlerine giderek halkla bir araya gelecek.

Demokrat Parti'den dün yapılan açıklamada Kamala Harris'in başkan adaylığı için 4 bin 500 delegenin katılımıyla düzenlenen dijital oylamada oyların yüzde 99'unu aldığı duyuruldu. Seçim sonucunun resmiyet kazanması için partinin ilgili yürütme kurullarında sonucun onaylanması gerekiyor.

DW, Reuters,AFP / EC,ET