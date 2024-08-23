Kamala Harris başkan adaylığını resmen kabul etti

Demokrat Parti'nin Chicago'da düzenlenen kongresinde başkan adaylığını resmen kabul eden Kamala Harris "Bütün Amerikalıların başkanı" olma sözü verdi.

"Halk adına, partisine, ırkına, cinsiyetine veya büyükannesinin konuştuğu dile bakmaksızın her Amerikalı adına… adaylığınızı kabul ediyorum" diyen Başkan Yardımcısı Harris, Kasım ayından Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'a karşı yarışacağı seçimin "geçmişin acımazlığını, kinciliğini ve bölücü savaşlarını geride bırakmak için değerli ve kısa süreli bir fırsat olduğunu" söyledi. Harris, "Amerikan halkını yüksek hedefler etrafında birleştiren bir başkan" olacağını ifade etti.

Konuşmasında siyasi programına dair hedeflerini de anlatan Harris, ülkedeki göç sisteminde reform sözü verdi. Başkan Yardımcısı olarak Harris'in göç politikasında izlediği tutum, Cumhuriyetçilerin sert eleştirilerine neden oluyor. Harris'in konuşması öncesinde rakibi Trump, Meksika sınırına yaptığı ziyarette Harris'in göç politikasını sert sözlerle eleştirerek, Harris'in yasa dışı göç için "sınırı açmak istediğini" iddia etmişti.

İsrail ve Ukrayna'ya destek sözü

Ekonomi politikasına ilişkin olarak, ABD'de herkesin başarıya ulaşabileceği bir ortam yaratacağını ifade eden Harris, "Bu orta sınıfı oluşturmak, başkanlığımın en önemli hedeflerinden biri olacak" şeklinde konuştu.

Harris konuşmasında dış politikaya dair hedeflerini de anlattı. Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için bir anlaşmaya varılması hedefine sadık kalacağını ifade eden Harris, böylelikle radikal İslamcı Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerin serbest kalmasını ve Filistin halkının "onur, güvenlik, özgürlük ve kendi kaderlerini tayin hakkına" sahip olabileceğini kaydetti. Harris, konuşmasında İsrail'in meşru müdafaa hakkını her zaman savunacağının da altını çizdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırı savaşına da değinen Harris, "Ukrayna'nın ve NATO müttefiklerinin yanında" yer alacağını kaydetti. Eski Başkan Trump'ın aksine diktatörlere "yaranmaya çalışmayacağını" ifade eden Harris, rakibini ABD'yi "geçmişe göndermeyi" istemekle suçladı.

Başkan Joe Biden'ın 21 Temmuz'da başkan adaylığından çekildiğini açıklamasının ardından adaylığının önü açılan Kamala Harris, Demokratların Ağustos ayı başında online yaptığı oylama ile aday gösterilmişti. Demokrat Parti'nin kongresinde ise formalite icabı Harris'in adaylığı resmen ilan edildi.

Hint bir anne ve Jamaikalı bir babanın kızı olan Harris seçilmesi halinde, Beyaz Saray'daki ilk kadın ABD Başkanı olacak.

AFP, dpa/JD, HT

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