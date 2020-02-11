 Kamışlı′da ABD askerleriyle gerginlik | DÜNYA | DW | 12.02.2020

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DÜNYA

Kamışlı'da ABD askerleriyle gerginlik

Koalisyon güçlerine bağlı ABD bayraklı zırhlı araçların Suriye birliklerinin kontrol noktasından geçişi sırasında gerginlik çıktığı bildirildi. Amerikan askerlerinin açtığı ateşte bir sivilin öldüğü belirtiliyor.

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Suriye'nin İdlib vilayetinde Türkiye ile Suriye ordusu arasında gerilim tırmanırken Fırat'ın doğusundaki Kamışlı'da ABD askerleriyle Suriye birlikleri arasında gerilim çıktığı bildiriliyor. Olayın ABD bayrağı taşıyan zırhlı araçların Suriye ordusuna bağlı kontrol noktasından geçmeye çalıştığı sırada meydana geldiği belirtiliyor.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ile Suriye resmi haber ajansı SANA, Kamışlı'nın doğusundaki bir kontrol noktasında yaşanan olaylarda bölge sakinlerinin Amerikan araçlarına taş attığını, Amerikan askerlerinin açtığı ateş sonucu bir sivilin öldüğünü duyurdu.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Sözcüsü Albay Myles Caggins tarafından yapılan açıklamada ise Kamışlı yakınlarında devriye görevi yapan koalisyon güçlerinin Suriye birliklerinin kontrol noktasıyla karşılaştığı, koalisyon güçlerinin bir dizi uyarı ateşi açması ve gerginliği azaltma girişimleri sonrasında kimliği bilinmeyen kişilerin hafif silahlarla ateş açtığı bildirildi. Açıklamada koalisyon güçlerinin meşru müdafaa çerçevesinde ateşe karşılık verdiği, gerilimin yatıştığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Koalisyon devriyesinin üsse geri döndüğü kaydedildi.

ABD hava saldırısı

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ve bölgedeki AFP muhabiri, Kamışlı'nın doğusundaki Hırbet Ammo köyünde meydana gelen olayda hükümet yanlısı bir Suriyeli sivilin ABD güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, olayda bir sivilin de yaralandığını duyurdu. Suriye basını çatışmanın ardından ABD hava kuvvetlerinin bölgede hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Anadolu Ajansı da Haseke'deki Tel Beyder üssünden havalanan ABD'ye ait 2 savaş uçağının Hırbet Ammo bölgesinde Suriye hükümet güçlerinin 2 askeri noktasına saldırı düzenlediğini duyurdu. 

Kamışlı, Suriye'nin kuzeydoğusunda ilan edilen Kürt özerk yönetiminin idari merkezi konumundaydı. Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatını başlatmasıyla ABD bölgedeki birliklerini geri çekmiş, Türk ve Rus ordularının ortak devriyeleri başlamıştı. Ancak daha sonra ABD, Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol yataklarının güvenliğini sağlama gerekçesiyle bölgedeki birliklerini takviye etmişti.

DW, Reuters, AFP/ SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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Suriyeli kaynaklar: SDG-Şam anlaşmasında özerklik yok

DW Türkçe’nin ulaştığı Suriyeli kaynaklara göre Şam ile SDG arasındaki anlaşma özerkliği kapsamıyor. Suriye ordusunun Kobani, Menbiç ve Kamışlı gibi bölgelerde sınırı kontrol edeceği belirtiliyor. (14.10.2019)  

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