Kalkınma Yolu projesinde ilk toplantı yapıldı

Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'ın iş birliğinde Basra Körfezi ile Avrupa'yı birbirine bağlaması hedeflenen Kalkınma Yolu projesinin ilk toplantısı İstanbul'da yapıldı. Projenin 1'inci Bakanlar Konseyi Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlendi. BAE ve Katar ulaştırma bakanlarının canlı bağlantı ile katıldığı toplantıda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Iraklı mevkidaşı Rezzak Muheybes es-Sadavi hazır bulundu.

Toplantı sonrasında açıklama yapan Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Nisan'da Irak'a yaptığı ziyaret kapsamında imzalanan "Kalkınma Yolu hakkında Ortak İş Birliği Mutabakat Zaptı" na işaret ederek "Bu Mutabakat Zaptı ile dört ülke arasında Kalkınma Yolu Projesi çerçevesinde Bakanlar Konseyi'ni kurma kararı almıştık. Bugün de Türkiye olarak bu konseyin ilk toplantısına ev sahipliği yapmış olduk" dedi.

Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaşım

Uraloğlu, projenin Avrupa'ya ulaşacak bir yük için 15 günlük zaman tasarrufu sağlayacağını belirterek "Kalkınma Yolu Projesi ile Irak'ta inşa edilen Fav Limanı'ndan Londra'ya kadar kara ve demir yolu ile Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaşım tesis etmiş olacağız. Asya ile Avrupa arasındaki seyahat süresini Türkiye üzerinden önemli ölçüde azaltacağız. Fav Limanı'ndan yola çıkacak bir geminin Süveyş Kanalı üzerinden Avrupa'ya ulaşması arasında geçecek olan süre ile Kalkınma Yolu üzerinden aynı yükün Avrupa'ya ulaşması arasında 15 günlük bir kazanım sağlayacağını özellikle ifade etmek isterim" diye konuştu.

(sağdan sola) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Iraklı mevkidaşı Rezzak Muheybes es-Sadavi. Fotoğraf: DHA

Covid-19 pandemisi, Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze savaşı gibi krizlerin bölgenin lojistik haritasında önemli değişikliklere neden olduğuna işaret eden Uraloğlu, "Kalkınma Yolu sadece uygun maliyetli ve kısa süreli bir ulaştırma koridoru sunmakla kalmayacak, aynı zamanda mevcut ulaştırma koridorlarının tamamlayıcısı da olacak. Doğu-batı yönündeki koridorları kuzey-güney yönünde de bağlayacak“ dedi.

Tasarımlarda sona geliniyor

Irak Ulaştırma Bakanı Sadavi ise, "Söz konusu mutabakatın içeriğine baktığımızda 2 ayda bir toplanacak 4'lü bir kurul oluşuyor. Bugün gerçekleştirdiğimiz Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda, projenin yönetimine ve aşmalarına değindik. Projenin hayata geçmesi için önündeki engellerin kaldırılması ile ilgili konuştuk. Gereken tüm onaylar alınmıştır bu güzergah için. Tasarımlarda sona geliniyor. Proje dünya ülkelerine büyük katkılar sunacaktır, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacaktır" diye konuştu.

Irak'ı, Asya ile Avrupa arasında önemli bir ulaşım merkezi haline getirecek olan Kalkınma Yolu'nun 20 milyar dolara mal olması bekleniyor. Irak'ın güneyindeki Basra Körfezinde bulunan Fav Limanının demiryolu ve otoyollar ağıyla Türkiye'ye bağlanması öngörülüyor.

Projenin Basra, Nasıriye, Semave, Divaniye, Necef, Kerbela, Babil, Bağdat, Samarra, Beyci, Selahaddin, Musul, Rabia, Duhok ve Fişabur'dan geçerek Türkiye üzerinden Ceyhan Limanı aracılığıyla deniz yolu veya İstanbul üzerinden kara yoluyla Avrupa’ya uzanması planlanıyor.

DW,DHA/BK,HT

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