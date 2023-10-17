Erdoğan: 2028 sonu için enflasyon hedefi yüzde 4,7

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin beş yıllık yeni kalkınma planında 2028 yılı sonu için enflasyon hedefinin yüzde 4,7 olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin 2024-2028 yıllarına ilişkin kalkınma planının tamamlandığını açıkladı. Erdoğan "2053 vizyonuyla çalışmalarını yürüttüğümüz, Türkiye'nin gelecek 5 yılına dair yol haritasını ortaya koyan 12'nci Kalkınma Planımızı tamamlamış bulunuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sivil toplum kuruluşlarımızın, meslek örgütlerimizin, iş dünyamızın katkılarıyla, ortak akılla hazırladığımız 12’nci Kalkınma Planımızı bugün Meclisimizin takdirine sunuyoruz" diye ekledi.

Yeni kalkınma planının beş ana eksenden oluştuğunu ifade eden Erdoğan, bunları "nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum, "istikrarlı büyüme, güçlü ekonomi", "yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim", "afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre" ve "adaleti esas alan demokratik iyi yönetişim" olarak sıraladı.

12'nci Kalkınma Planı döneminde ortalama yüzde 5 oranında istikrarlı ve dengeli bir büyüme hedeflediklerini belirten Erdoğan, 2028 yılında 1 trilyon 589 milyar dolar millî gelire ve 17 bin 554 dolar kişi başına gelire ulaşmayı amaçladıklarını belirtti.

Yılda ortalama yüzde 3 istihdam artışı sağlayarak dönem sonunda işsizliği yüzde 7,5 düzeyine indirmeyi öngördüklerini söyleyen Erdoğan, "Mal ihracatını 375 milyar dolara yükselterek, turizm gelirlerinde 100 milyar dolar seviyesine çıkarak cari işlemler açığını sıfıra yakın bir seviyeye düşürmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Enflasyon hedefi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2028 yılı sonu için enflasyon hedefini ise yüzde 4,7 olarak açıkladı.

Eylül'de enflasyon, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yüzde 61,53 olurken ENAG tarafından yüzde 130,13 olarak hesaplanmıştı.

Merkez Bankası, geçen Temmuz ayında 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzden 22,3'ten yüzde 58'e yükseltmiş, yüzde 8,8 olan 2024 yıl sonu tahminini ise yüzde 33 olarak güncellemişti.

DW/CÖ,HS

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