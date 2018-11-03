 Kaliforniya′daki yangınlarda ölü sayısı arttı | DÜNYA | DW | 11.11.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Kaliforniya'daki yangınlarda ölü sayısı arttı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin iki farklı bölgesinde süren yangınlarda ölü sayısı 23'e yükseldi. Orman yönetimini federal fonları kesmekle tehdit eden Başkan Trump'ın açıklaması tepki çekti.

Waldbrände Kalifornien Malibu (Getty Images/AFP/R. Beck)

Malibu, Kaliforniya

Önerdiğimiz linkler

2017 yılında Avrupa, ABD ve Kanada’da çok sayıda orman yangını meydana geldi. 2018’de yangın sayısı daha da arttı. Bu olağanüstü artışın başlıca nedeniyse mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklar.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde süren yangınlar sonucu en az 23 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yangının etkilediği bölgelerden olan Butte County'nin şerifi Kory Honea, Cumartesi günü yaptığı açıklamada "Bugün 14 cesede daha ulaşıldı ve böylece toplam ölü sayısı 23'e ulaştı" dedi.

Kaliforniya Orman ve Yangın Koruma biriminin yaptığı açıklamaya göre, yangın sonucu yaklaşık 40 bin 500 hektarlık alan kül oldu. Yangının etki alanında yaşayan 52 bini aşkın kişi için tahliye kararı çıkarıldı. Paradise kentinde bulunan 6 bin 700 bina yangından zarar gördü. Söz konusu binalar arasında bir hastane ve bir benzinci de bulunuyor. Yangından Los Angeles kentinin de etkilendiği belirtildi.

Waldbrände Kalifornien Thousand Oaks Weinberg (Reuters/E. Thayer)

Thousand Oaks, Kaliforniya

Eyaletin iki farklı bölgesinde çıkan yangınlara müdahale eden itfaiye güçleri, yangını hala kontrol altına alabilmiş değil. Hafta sonu hüküm sürmesi beklenen güçlü rüzgâr ve diğer hava koşulları nedeniyle alevlerin kısa süre içinde kontrol altına alınması umudu da az.

Trump'tan "fonları keseriz" tehdidi

Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesini anma etkinliklerine katılmak üzere Fransa'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın yangınlarla ilgili açıklaması tepki çekti.

Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Trump, "Orman yönetiminin çok zayıf olması dışında Kaliforniya'da bu büyük, ölümcül ve maliyetli orman yangınlarının meydana gelmesi için ortada bir neden yok. Her yıl milyarlarca dolar veriliyor ancak bunca kişi yaşamını yitiriyor ve bu tamamen ormanların yanlış ve berbat biçimde yönetilmesi yüzünden. Hemen çare bulun, yoksa size başka federal ödeme yok!" dedi.

Kaliforniya Profesyonel İtfaiyesi yöneticisi Brian Rice, Trump'ın tavrını sert bir dille eleştirdi. Rice, Trump'ın açıklamasının "bilgisiz, zamansız ve yangından zarar görenlere karşı saygısızca" olduğunu söyledi.

Daha sonra attığı tweette ise Trump, yangınların "çok ama çok hızlı bir biçimde yayıldığını" belirterek vatandaşlara tahliye emirlerine uymaları çağrısında bulundu.

DW,AFP/BÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Mayaların yağmur ormanlarının imdat çığlığı  

200 yıllık bilim, kültür ve tarih yok oldu  

Berlin yakınlarında orman yangını  

Benzer içerik

USA Miami | Wahlkampf Demokratische Partei - Barack Obama, ehemaliger Präsident

Obama: Trump öfke ve korku saçıyor 03.11.2018

ABD'nin eski başkanı Barack Obama, ara seçimlere günler kala katıldığı Demokrat Parti mitinginde halefi Donald Trump'ın göçmenlere karşı tavrını sert bir dille eleştirdi.

Mexiko - Migranten aus Mittelamerika auf dem Weg in die USA - in San Pedro Tapanatepec

Trump göçmenlere sığınma hakkını askıya aldı 09.11.2018

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ülkesine yasa dışı yollardan giriş yapmak isteyen göçmenlerin sığınma haklarını askıya aldı. Kararnameye karşı Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği dava açtı.

USA Kapitol in Washington

ABD'deki ara seçimler neden önemli? 05.11.2018

ABD'de Kongre için yapılacak ara seçimlerde sandıktan çıkacak tablo Trump yönetiminin geleceği için önem taşıyor. Seçim sonucunun özellikle dış ve iç politikada etkili olması bekleniyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulunuyor

Amerikalı gazetecilerin güvenlik endişesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın CNN muhabiri Jim Acosta ile yaşadığı tartışma ABD'deki basın özgürlüğü tartışmalarını alevlendirdi. DW Türkçe’ye konuşan dört gazeteci güvenliklerinden endişe ettiklerini belirtti.  

FOTO-GALERİ

Albert Einstein (Imago/UIG)

Tarihteki vejetaryen ünlüler

Et yememenin üstün zekalı olmayla bir ilişkisi olabilir mi?  