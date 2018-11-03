Kaliforniya'daki yangınlarda ölü sayısı arttı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde süren yangınlar sonucu en az 23 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yangının etkilediği bölgelerden olan Butte County'nin şerifi Kory Honea, Cumartesi günü yaptığı açıklamada "Bugün 14 cesede daha ulaşıldı ve böylece toplam ölü sayısı 23'e ulaştı" dedi.

Kaliforniya Orman ve Yangın Koruma biriminin yaptığı açıklamaya göre, yangın sonucu yaklaşık 40 bin 500 hektarlık alan kül oldu. Yangının etki alanında yaşayan 52 bini aşkın kişi için tahliye kararı çıkarıldı. Paradise kentinde bulunan 6 bin 700 bina yangından zarar gördü. Söz konusu binalar arasında bir hastane ve bir benzinci de bulunuyor. Yangından Los Angeles kentinin de etkilendiği belirtildi.

Thousand Oaks, Kaliforniya

Eyaletin iki farklı bölgesinde çıkan yangınlara müdahale eden itfaiye güçleri, yangını hala kontrol altına alabilmiş değil. Hafta sonu hüküm sürmesi beklenen güçlü rüzgâr ve diğer hava koşulları nedeniyle alevlerin kısa süre içinde kontrol altına alınması umudu da az.

Trump'tan "fonları keseriz" tehdidi

Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesini anma etkinliklerine katılmak üzere Fransa'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın yangınlarla ilgili açıklaması tepki çekti.

Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Trump, "Orman yönetiminin çok zayıf olması dışında Kaliforniya'da bu büyük, ölümcül ve maliyetli orman yangınlarının meydana gelmesi için ortada bir neden yok. Her yıl milyarlarca dolar veriliyor ancak bunca kişi yaşamını yitiriyor ve bu tamamen ormanların yanlış ve berbat biçimde yönetilmesi yüzünden. Hemen çare bulun, yoksa size başka federal ödeme yok!" dedi.

Kaliforniya Profesyonel İtfaiyesi yöneticisi Brian Rice, Trump'ın tavrını sert bir dille eleştirdi. Rice, Trump'ın açıklamasının "bilgisiz, zamansız ve yangından zarar görenlere karşı saygısızca" olduğunu söyledi.

Daha sonra attığı tweette ise Trump, yangınların "çok ama çok hızlı bir biçimde yayıldığını" belirterek vatandaşlara tahliye emirlerine uymaları çağrısında bulundu.

DW,AFP/BÜ,BÖ

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