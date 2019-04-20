Kaliforniya’da sinagoga saldırı: Bir ölü, üç yaralı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Cumartesi günü bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, üç kişi de yaralandı. Olayın meydana geldiği San Diego kenti yakınlarındaki Poway kasabası şerifi Bill Gore, saldırı sonucu 60 yaşında bir kadının yaşamını yitirdiğini belirtti. Bill Gore, saldırıda hahamın yanı sıra bir gencin ve 34 yaşında bir erkeğin yaralandığını ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı.

Saldırı sonrasında gözaltına alınan 19 yaşındaki zanlının John Earnest olduğu belirtildi. Şerif Gore'un verdiği bilgilere göre, saldırı sırasında Chabad cemaatine ait sinagogta Hamursuz Bayramı'nın son gününü kutlamak için gelen yaklaşık 100 kişi bulunuyordu. Şerif Gore, zanlı John Earnest'in sinagoga girerek, piyade tüfeği ile ateş açtığını, ancak silahın tutukluk yapması sonucu daha kötü bir felaketin engellendiğini aktardı.

San Diego Emniyet Müdürü David Nisleit, kaçmaya çalışan zanlının polisler tarafından gözaltına alındığını belirtti.

Poway kasabası şerifi Bill Gore (soldan ikinci)

Nefret içerikli metin inceleniyor

Şerif Gore, zanlının sosyal medya hesaplarında inceleme yapıldığını ve internette yayınladığı bir metnin zanlıya ait olup olmadığının incelendiğini kaydetti.

AFP'nin haberinde, söz konusu metnin Mart ayında Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camide silahlı saldırı düzenleyen ve 50 kişiyi öldüren aşırı sağcı Brenton Tarrant'ın yayınladığı manifesto ile benzerlikler gösterdiği belirtildi.

Metinde, Tarrant'ın saldırısının yanı sıra altı ay önce ABD'nin Pittsburgh kentinde bir sinagoga düzenlenen ve 11 kişinin öldüğü saldırıyı da onaylandığını gösteren ifadeler kullanıldığı aktarıldı. Metinde, "Yahudilerin cehennemden başka bir şeye layık olmadığı” benzeri nefret içeren ifadelerin yer aldığı belirtildi.

Trump'tan tepki

ABD Başkanı Donald Trump, sinagogu hedef alan saldırıyı sert sözlerle kınadı. Trump, Wisconsin eyaletinin Green Bay kentinde katıldığı bir seçim etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Üstesinden gelinmesi gereken antisemitizm belasını ve nefreti şiddetle kınıyoruz” dedi. Trump, "Yahudi cemaati ile dayanışma olduklarını” belirterek, saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananlar için bütün ulusun üzüntü duyduğunu ifade etti.

ABD'de nefret suçları arttı

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) istatistiklerine göre, nefret suçları 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17 artış gösterdi. 2017 yılında 7 bin 175 vakanın kayıtlara geçtiği, bunlardan bin 679'unun din kaynaklı olduğu belirtildi. Bu nefret suçlarının yüzde 58,1'inin Yahudiler, yüzde 18,7'sinin de Müslümanları hedef aldığı tespit edildi.

AFP,dpa/JD,AÜ

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