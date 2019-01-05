Kaliforniya'da festivale silahlı saldırı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde her yıl düzenlenen Gilroy Sarımsak Festivali’ne yönelik silahlı saldırıda en az 3 kişi öldü, 15 kişi ise yaralandı.

Gilroy Emniyeti Müdürü Scot Smithee, saldırının faili olduğundan şüphelenilen bir kişinin vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Smithee ikinci bir şüpheliyle ilgili incelemenin ise sürdüğünü söyledi.

Smithee "Görgü tanıklarının ifadelerine göre ikici bir kişinin olayla bir şekilde bağlantısı olduğuna inanıyoruz. Ancak tam olarak ne şekilde, bunu henüz bilmiyoruz" diye konuştu.

Amerikan medyasında yer alan görüntülerde silah seslerinin ardından insanların olay mahalinden kaçtığı görülüyor.

NBC televizyonuna konuşan bir görgü tanığı, 30 yaşlarında beyaz bir erkeğin tüfekle etrafına rastgele ateş açtığını aktardı. Görgü tanığı "Her yöne ateş ettiğini görebiliyordum. Birine nişan almıyordu. Soldan sağa, sonra sağdan sola doğru ateş ediyordu" şeklinde konuştu.

Emniyet Müdürü Scot Smithee şüphelinin bir dere üzerinden ve 50 dönüm üzerine kurulmuş olan festival alanını çevreleyen telleri keserek girdiğinin düşünüldüğünü belirtti. Smithee festival atanında metal dedektörleri ve çanta araması gibi "çok sıkı güvenlik önlemleri" alınmış olduğunu söyledi.

Festival organizatörlerinin verdiği bilgiye göre, her yıl düzenlenen Gilroy Sarımsak Festivali’ni yaklaşık 100 bin kişi ziyaret ediyor. Festival, San Jose'nin yaklaşık 48 kilometre güneydoğusunda yer alan 50 bin nüfuslu Gilroy kenti için çok önemli bir etkinlik.

AFP/BW,EC

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