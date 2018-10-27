 Kaliforniya′da bovling salonunda silahlı saldırı | DÜNYA | DW | 05.01.2019

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DÜNYA

Kaliforniya'da bovling salonunda silahlı saldırı

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan sahil kenti Torrance'teki bir bovling salonuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 3 kişinin öldüğü 4 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Tödliche Schießerei im kalifornischen Torrance (picture-alliance/dpa/Z.Hanrong)

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan sahil kenti Torrance'teki bir bovling salonuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişinin öldüğü 4 kişinin de yaralandığı belirtilirken ölü sayısının artabileceği ifade ediliyor.

Torrance Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada polis memurlarının olay yerinde olduğu ve incelemenin sürdüğü bilgisine yer verildi. Açıklamada bölge sakinlerine de olay mahalinden uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre olay Los Angeles kentine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki sahil kenti Torrence'teki "Gable House Bowl" adlı bir bovling salonunda meydana geldi. Bovling salonunda laser tag adı verilen, bir silah ve buna duyarlı sensörlerle donatılmış giysilerle oynanan bir oyunun da oynanabildiği belirtiliyor.

dpa/AFP,BW/EC

©Deutsche Welle Türkçe

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