 Kaliforniya tarihinin en ağır yangın felaketiyle boğuşuyor | DÜNYA | DW | 13.11.2018

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DÜNYA

Kaliforniya tarihinin en ağır yangın felaketiyle boğuşuyor

ABD'nin Kaliforniya eyaleti tarihinin en ölümcül yangın felaketini yaşıyor. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye çıktı. 200'den fazla kişi ise kayıp.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti tarihinde en fazla can kaybına neden olan yangın felaketiyle boğuşuyor. Geçtiğimiz hafta San Francisco'nun kuzeydoğusunda yer alan Paradise kasabasında çıkan yangında can kaybının 42'ye yükseldiği açıklandı.

ABD'li şerif Kory Honea, "Bugün itibariyle 13 kişinin daha cesedine ulaştık. Bu toplam ölü sayısını 42'ye çıkarmış durumda" açıklamasını yaptı. Los Angeles'ta 1993 yılında çıkan bir diğer büyük yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti.

Yangında kaybolanları arama çalışmaları da sürüyor. Arama kurtarma ekipleri, kayıp olan 228 kişiye ulaşmaya çalışıyor.

5 bin itfaiyeci görevde

Yangında en büyük faturayı ödeyen noktalardan biri Butte bölgesi oldu. Bölgede 7 binden fazla evde hasar olduğu belirtiliyor. 840 kilometrekarelik alana yayılan yangını söndürmek için 5 bin 100 itfaiye görevlisi zamana karşı yarış veriyor.

Alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediliyor

Alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediliyor

Felaket Beyaz Sarayı da harekete geçirdi. Bölgeyi afet bölgesi ilan eden ABD Başkanı Donald Trump, Kaliforniya'ya federal yardım taşınması emrini verdi.

Kaliforniya'nın güneyinde de iki ayrı noktada yangın var. Kaliforniya'nın sahil kenti Malibu'da çıkan yangında şu an için 37 bin 600 hektarlık alanın kül olduğu belirtiliyor. 370'den fazla yapının yandığı ve alevlerin sadece yüzde 30'unun kontrol altına alındığı belirtiliyor.

AFP,rtr/ÖA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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