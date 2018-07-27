Kalın'dan ABD'ye mesaj: İlişkiyi kurtarmak mümkün

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerde son dönemde yaşanan gerginlikleri Daily Sabah gazetesi için yazdığı makalede ele aldı. Kalın, yazısında ABD'nin Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlaması durumunda "ilişkileri kurtarmanın ve ileri götürmenin" hâlâmümkün olabileceğini ifade etti. Kalın'ın yazısında "Türkiye'yi tehdit etmek, ilişkilere zarar vermek dışında hiçbir sonuca hizmet etmez" ifadesi yer aldı.

Tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'la ilgili dava süreci de Kalın'ın gündemindeydi. Kalın makalesinde kararın mahkeme tarafından verileceğine dikkat çekti. Makalede şu ifadelere yer verildi:

"Defalarca ifade edildiği üzere, ülkemizin siyasi liderinin bağımsız yargının yetki alanına giren yasal bir sürece müdahale etmesi gibi bir şey söz konusu değildir. Bahsi geçen ABD vatandaşı Andrew Brunson'ın hapse mi gireceği, ev hapsinde mi tutulacağı yoksa serbest mi bırakılacağı ancak mahkemenin verebileceği bir karardır."

ABD'li papaz Brunson Çarşamba günü İzmir'deki cezaevinden çıkarılarak ev hapsine alınmıştı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Brunson derhal serbest bırakılmazsa Türkiye'ye "ciddi yaptırımlar" uygulayacaklarını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD, harika bir Hristiyan, aile babası ve müthiş bir insan olan papaz Andrew Brunson'ın uzun süreli tutukluluğu nedeniyle Türkiye'ye büyük yaptırımlar uygulayacak. (Brunson) Büyük acı çekiyor. Bu masum inanç adamı derhal serbest bırakılmalı!" ifadesini kullanmıştı.

Yirmi yılı aşkın süredir Türkiye'de yaşayan ve 9 Aralık 2016'da tutuklanan Brunson, Gülen yapılanmasının üst düzey yöneticileriyle bağlantı kurmakla ve PKK'ya destek vermekle suçlanıyor. Brunson hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15 yıla kadar, "casusluk yaptığı" suçlamasından ise 20 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Brunson-Özkan takası iddiası

Washington Post gazetesi Perşembe günü yayınlanan haberinde, ABD Başkanı Trump ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Temmuz ayında yapılan NATO Zirvesi'nde bir anlaşma yaptıklarını iddia etmişti.

İddiaya göre, Trump ile Erdoğan papaz Brunson'ın serbest bırakılması karşılığında İsrail'de terör suçlamasıyla tutuklanan Ebru Özkan'ın serbest kalması üzerinde anlaştı. Bu anlaşma çerçevesinde de Trump'ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi yaptığı öne sürüldü. Trump'ın görüşmede 21 ay tutuklu kalan rahip Brunson'a karşılık, Özkan'ın serbest bırakılmasını istediği iddia edildi.

DW,rtr/ÖA,BW

© Deutsche Welle Türkçe